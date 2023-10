Qualifs - Leclerc offre la pole à Ferrari

Q1 - Mauvaise surprise pour Norris

Avec un tour assez court à Mexico, seuls Kevin Magnussen et Pierre Gasly se sont précipités en piste lorsque le feu est passé au vert, eux qui ont fait l'impasse sur les EL1 afin de laisser la place aux rookies. Cinquième à entrer en action, Sergio Pérez a suscité l'enthousiasme du public en signant le meilleur temps provisoire en 1'18"553... mais ça n'a pas duré longtemps, son coéquipier Max Verstappen s'étant montré nettement plus rapide en 1'18"099.

Contre toute attente, à cinq minutes du drapeau à damier, c'est Daniel Ricciardo qui occupait la deuxième place en 1'18"341 au volant de l'AlphaTauri, suivi par Charles Leclerc et Valtteri Bottas. Les McLaren étaient dans la zone rouge après un premier run en mediums, accompagnées par... les Williams, pourtant très en forme en essais libres, mais qui ont commis des fautes de pilotage dans leur premier run, et l'Aston Martin de Lance Stroll.

Oscar Piastri s'est sauvé sans problème en se hissant même au second rang, mais on ne peut pas en dire autant de son coéquipier Lando Norris, pris au piège par un drapeau jaune provoqué par le tête-à-queue de l'Aston de Fernando Alonso. Esteban Ocon a également été éliminé. Alexander Albon, lui, s'en est tiré malgré son inquiétude quant au comportement de sa monoplace : "Les pneus sont complètement finis, c'est une voiture complètement différente !" Son coéquipier Logan Sargeant, pour sa part, s'est plaint que son équipe l'avait lancé dans le trafic.

Éliminés en Q1 : Ocon, Magnussen, Stroll, Sargeant, Norris

Q2 - Ricciardo s'illustre

Pérez a donné le ton en Q2 avec un 1'18"124, mais Verstappen a immédiatement mis les pendules à l'heure en 1'17"625... et Ricciardo s'est immiscé entre les Red Bull, grâce à un tour en 1'18"016 ! Piastri a ensuite pris la deuxième place en 1'17"874 ; Bottas complétait le top 5 pour Alfa Romeo.

Avec cinq minutes restant au chronomètre, Albon, Nico Hülkenberg, Gasly, Alonso et Yuki Tsunoda risquaient l'élimination, alors que Zhou Guanyu était loin d'être à l'abri avec son dixième temps. "Ce n'est pas possible, il doit y avoir des dégâts !" s'est exclamé Albon. Ce dernier est quand même parvenu à sauver sa peau aux dépens de Zhou... avant que son chrono soit supprimé car il a légèrement coupé le virage 2. Pendant ce temps, Lewis Hamilton signait le meilleur temps devant Verstappen, George Russell et Ricciardo, les Red Bull étant restées au stand en fin de séance.

Éliminés en Q2 : Albon, Gasly, Hülkenberg, Alonso, Tsunoda

Q3 - Doublé Ferrari à la surprise générale

Pérez a de nouveau lancé les hostilités en Q3 avec un tour en 1'17"788, immédiatement battu par Verstappen (qui a signalé un contact du plancher avec le vibreur au virage 8) en 1'17"286... et par Ricciardo en 1'17"382. C'est alors que Leclerc et Carlos Sainz ont signé un doublé provisoire en 1'17"166 et 1'17"233 ! Les Mercedes étaient seulement cinquième et sixième avec une demi-seconde de déficit, toutefois devant Pérez.

De manière étonnante, les améliorations ont été rares en fin de séance. Sainz, Ricciardo, Leclerc ont successivement échoué à battre leurs références personnelles, au contraire des Red Bull... ce qui ne leur a pas suffi à se hisser en première ligne : Verstappen et Pérez seront troisième et cinquième sur la grille, prenant en sandwich l'AlphaTauri de Ricciardo.

Reste à savoir si Verstappen s'élancera bel et bien de cette position. En effet, le pilote Red Bull fait l'objet d'une enquête des commissaires pour s'être immobilisé à la sortie de la pitlane en Q1, gênant de nombreux concurrents derrière lui... et il n'est pas le seul à avoir attiré l'attention de la direction de course : une kyrielle de pilotes sont sous investigation pour des infractions diverses et variées !

Grand Prix de Mexico - Qualifications

Q1

Q2

Classement à venir

Q3