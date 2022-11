Qualifs - Magnussen en pole à la surprise générale

Charger le lecteur audio

Q1 - Les conditions météo perturbent la séance

Les nuages ont finalement crevé entre la première séance d'essais libres et les qualifications à Interlagos. Il ne pleuvait plus au coup d'envoi de la Q1 et le circuit pauliste commençait à s'assécher, cependant les pneus intermédiaires ont été préférés dans les premières minutes. Charles Leclerc a signé le meilleur temps provisoire en 1'18"723 avant d'être battu par Max Verstappen en 1'18"495, soit sept secondes de moins que les meilleurs chronos des EL1.

Et alors que Lewis Hamilton améliorait en 1'18"051, Pierre Gasly regagnait les stands pour chausser les slicks, tout comme les pilotes Williams ! Un pari gagnant, puisque le Français a amélioré la marque de Hamilton de quatre dixièmes (1'17"626).

Les performances de Gasly ont convaincu les autres pilotes d'enfiler les gommes à bandes rouges, toutefois Ferrari s'est emmêlé les pinceaux en laissant Leclerc sur les tréteaux pendant un long moment alors que Sainz attendait d'être servi derrière lui...

Les pilotes de la Scuderia ont néanmoins pu signer des chronos avec les pneus tendres, et cela était nécessaire pour passer en Q2 puisque les chronos n'ont cessé de tomber jusqu'au drapeau à damier. Le meilleur temps est revenu à Lando Norris (1'13"106), alors que Nicholas Latifi, un temps détenteur de la première place, a finalement coulé jusque dans la zone rouge. Sergio Pérez a été chanceux en franchissant la ligne à moins d'une seconde de la fin du temps imparti, même s'il se serait qualifié de justesse au 15e rang sans sa dernière tentative.

Éliminés en Q1 : Latifi, Zhou, Bottas, Tsunoda, Schumacher

Q2 - Verstappen entre les gouttes

Soulagé de cinq voitures, le trafic restait chargé en début de Q2, alors que le retour de la pluie était attendu. Les temps étaient encore plus compétitifs que dans la séance précédente, Lando Norris signant immédiatement un 1'11"571, un dixième devant Verstappen, Gasly et Alonso.

À l'inverse, les pilotes Mercedes peinaient à trouver du rythme avec leurs pneus tendres usés et évoluaient dans la zone rouge, avec Pérez. Si le Mexicain est parvenu à entrer dans le top 10, les Flèches d'Argent ont dû repasser par les stands pour changer de gommes.

Et alors que le ciel se couvrait davantage, Russell et Hamilton ont pu se hisser dans le top 5, accusant environ deux dixièmes de retard sur Verstappen, auteur d'un 1'11"318. Le Néerlandais s'est même permis de signer un 1'10"881 par la suite. Sainz et Leclerc, en danger, se sont sauvés de justesse, alors que Kevin Magnussen a expulsé Alexander Albon du top 10.

Éliminés en Q2 : Albon, Gasly, Vettel, Ricciardo, Stroll

Q3 - Magnussen les surprend tous !

La pluie recommençait légèrement à tomber mais tout le monde était en pneus tendres en début de Q3. Tous ? Non ! Ferrari a divisé sa stratégie en donnant des slicks à Sainz et des intermédiaires à Leclerc. Un choix désastreux puisque la piste n'était pas suffisamment humide pour que ces gommes fonctionnent.

Le Monégasque a dû regagner les stands avant même de compléter son tour rapide, alors que Pérez klaxonnait derrière lui. Verstappen, dans l'autre Red Bull, a eu le champ libre mais il n'était pas leader en coupant la ligne ! En effet, c'est Kevin Magnussen qui a été le plus rapide au terme de la première salve (1'11"674), devant Verstappen, Russell et Norris.

La sortie de piste de Russell quelques instants plus tard, resté coincé dans les graviers du virage 4, a provoqué la sortie du drapeau rouge et figé le classement. Et bien que la séance ait été relancée quelques minutes plus tard, la direction de course a fait le choix de désactiver le DRS en raison des conditions humides, entérinant ainsi la pole position de Magnussen !

Le pilote Haas F1 Team s'élancera donc premier du sprint, devant Verstappen, Russell, Norris, Sainz, Ocon, Alonso et Hamilton. Pérez, gêné par Leclerc dans son tour en intermédiaires, est neuvième, devant le Monégasque.

Grand Prix de São Paulo - Qualifications

Q1

Q2

Q3