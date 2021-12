Räikkönen "va manquer à la F1", selon Vettel et Alonso

Au mois de septembre, Kimi Räikkönen a annoncé que sa 19e saison en catégorie reine serait la dernière. Le quadragénaire finlandais va mettre fin à l'une des plus longues carrières en F1, débutée il y a 20 ans avec Sauber et récompensée par un titre de Champion du monde en 2007 avec Ferrari. Au volant des machines de la Scuderia, et également avec McLaren et Lotus, Räikkönen a remporté 21 victoires et est monté sur le podium à plus de 100 reprises.

Sebastian Vettel a partagé quatre années avec Räikkönen, entre 2015 et 2018, et fait partie des rares pilotes très appréciés par le Finlandais. Invité à réagir sur le futur départ de son adversaire, le pilote Aston Martin a indiqué qu'il éprouvait un "grand respect" pour Räikkönen.

"Je pense que c'est quelque chose de naturel", a expliqué Vettel au sujet de la retraite du Champion du monde 2007. "L'horloge n'avance que dans un sens. Son heure est venue, bientôt ce sera mon tour et, dans très longtemps, ce sera au tour de Lando [Norris, l'un des benjamins de la grille, ndlr]. C'est sûrement la chose la plus naturelle. Est-ce qu'il va nous manquer ? Oui. Je pense qu'il avait une personnalité unique et j'ai adoré les moments partagés dans la même équipe. Mais, pour être honnête, j'ai appris à le connaître bien avant."

"Il est probablement l'un des rares pilotes qui n'a pas changé, il a été extrêmement ouvert et m'a bien accueilli lorsque je suis arrivé en F1. Et, à ce moment-là, il était le pilote le plus connu. [J'ai pour lui] un grand respect. Je ne pense pas que vous puissiez vous disputer ou avoir un problème avec Kimi. Si c'est le cas, le problème ne vient pas de lui mais de vous. C'est une personne formidable, et je suis sûr que nous resterons en contact. Je lui souhaite le meilleur et son silence va me manquer."

Avant l'arrivée de Vettel à Maranello, Räikkönen a fait équipe avec Fernando Alonso. Bien qu'il n'ait cohabité qu'un an avec lui, le double Champion du monde a salué la "très bonne personne" se cachant derrière la froideur emblématique du Finlandais.

"Je pense que Kimi va manquer à la F1", a affirmé Alonso. "Je l'aime beaucoup, [j'aime] sa manière à lui d'aimer la F1, et il y court depuis tant d'années. Je pense qu'il est toujours très honnête, et j'aime vraiment cette facette. À l'extérieur, il est peut-être perçu comme un homme froid, comme Iceman, mais il y a une très bonne personne à l'intérieur que l'on peut rencontrer de temps en temps en dehors des circuits."

"On se voit à l'aéroport, au restaurant, dans des endroits qui ne font pas partie de l'environnement du paddock. Kimi est alors une personne totalement différente. Il a été génial pour la F1 et il va beaucoup nous manquer, parce qu'il avait une vraie personnalité et parce qu'il était différent."

Propos recueillis par Luke Smith