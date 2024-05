Verstappen "pas fan" du système de points de la Super Licence

Un pilote qui souhaite participer au Championnat du monde de Formule 1 se doit d'accumuler 40 points en participant aux différents championnats homologués par la FIA pour se voir accorder une Super Licence, sorte de certificat délivrée par la FIA qui vous octroie le droit de courir en F1.

L'instance dirigeante du sport automobile a décidé d'introduire ce système de points en 2016, après les débuts de Max Verstappen avec Toro Rosso à l'âge de 17 ans et 166 jours au début de la saison 2015, arrivant directement de la F3 Europe. Le Néerlandais détient donc à ce jour le record du plus jeune pilote ayant pris part à un Grand Prix de F1.

Parmi les autres exigences pour obtenir une Super Licence, il faut être âgé d'au moins 18 ans et avoir effectué au moins 80% de deux saisons complètes dans un championnat de monoplaces.

Le système a également fait parler en 2022, lorsque la FIA a rejeté la demande de Red Bull pour que le pilote d'IndyCar, Colton Herta, bénéficie d'une exemption pour une Super Licence, ne possédant pas assez de points pour pouvoir monter en F1.

Cette année encore, le sujet est revenu sur la table récemment, puisqu'une demande de dérogation a été déposée auprès de la FIA pour qu'Andrea Kimi Antonelli, le junior Mercedes, obtienne une Super Licence avant de fêter son 18e anniversaire en août.

L'Italien, actuellement engagé en Formule 2 avec Prema Racing, aurait été envisagé par Mercedes et Williams pour remplacer soit Lewis Hamilton soit Logan Sargeant l'année prochaine. Néanmoins, les deux patrons, Toto Wolff et James Vowles, ont démenti les rumeurs d'une possible arrivée d'Antonelli en F1 en 2025.

Andrea Kimi Antonelli au volant de la W12 à Imola pour ses premiers tests en F1. Photo de: Davide Cavazza

Le triple Champion du monde en titre a déclaré qu'il s'opposait au système de points actuel qui permet l'obtention de la Super Licence, clamant qu'il ne faisait que freiner l'avènement de jeunes pilotes talentueux.

"Cette règle a été introduite à cause de moi, bien sûr", a déclaré Verstappen aux médias néerlandais. "Finalement, elle n'empêche pas ce pour quoi elle est prévue. Cela ne concerne pas spécifiquement [Antonelli], mais cela peut empêcher certains talents d'accéder rapidement à la Formule 1 parce qu'ils doivent d'abord accumuler ces 40 points."

"Je ne suis pas un grand fan de ce système. La FIA pense que c'est une bonne chose, mais je préférerais qu'on ne l'ait pas. Si quelqu'un a 17 ou 18 ans et qu'il a peut-être 20 points, mais qu'il est très rapide, pourquoi ne pourrait-il pas entrer en Formule 1 ?"

Malgré ses débuts précoces et sans passer par la Formule 2, Verstappen s'est très rapidement imposé en F1 devenant le plus jeune pilote à marquer un point, le plus jeune à terminer sur le podium et le plus jeune à remporter une course après sa victoire au Grand Prix d'Espagne 2016, prouvant que malgré son âge, le Néerlandais avait tout le talent nécessaire pour courir en Formule 1.