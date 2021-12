McLaren dévoile une livrée Art car pour le GP d'Abu Dhabi

Pour la deuxième fois cette année, McLaren utilisera une livrée spéciale dans le cadre d'un Grand Prix de Formule 1. Après le succès des historiques couleurs Gulf à Monaco, l'écurie britannique a cette fois activé un partenariat plus poussé avec la marque Vuse de son sponsor BAT, donnant naissance à une robe différente pour la MCL35M.

Cette livrée sera arborée par Daniel Ricciardo et Lando Norris le week-end prochain, tout au long du Grand Prix d'Abu Dhabi. Elle intègre le travail artistique de Rabab Tantawy, artiste égyptienne installée aux Émirats Arabes Unis, aux couleurs traditionnelles de l'écurie, l'orange papaye et le bleu.

Ces couleurs, qui pourront être observées en action dès les premiers essais libres vendredi, ont été dévoilées lors d'un événement organisé ce mardi à Abu Dhabi pour promouvoir la campagne Driven by Change initiée par Vuse et McLaren. L'objectif est d'offrir une plateforme d'expression à des artistes de plus de 25 ans qui n'ont pas encore bénéficié de la reconnaissance internationale qu'ils mériteraient.

L'œuvre de Rabab Tantawy pour la livrée McLaren a été conçue en collaboration avec Davide Virdis, designer dans l'automobile. Rabab Tantawy devient ainsi la première artiste féminine du Moyen-Orient à dessiner une livrée pour la Formule 1.

"Nous sommes enthousiasmés à l'idée de réunir les mondes de l'art et du sport automobile de manière innovante, en faisant figurer les œuvres de Rabab Tantawy sur l'une de nos voitures de course lors du Grand Prix d'Abu Dhabi", explique Claire Cronin, directrice du marketing chez McLaren. "En collaboration avec Vuse, Driven by Change est une occasion unique d'utiliser notre scène mondiale pour soutenir les talents émergents, en offrant aux créatifs encore non reconnus la plateforme qu'ils méritent. L'art de Rabab est une source d'inspiration et nous sommes fiers de faire courir sa création influencée par l'orange papaye ce week-end."

Le Grand Prix d'Abu Dhabi aura lieu à partir de vendredi et constituera le dernier acte du championnat. Avant cette ultime épreuve, McLaren est assuré de terminer à la quatrième place du championnat constructeurs et n'est plus en mesure de rattraper Ferrari après la lutte qui a longtemps opposé les deux écuries cette année.

Lire aussi : La configuration McLaren qui a aidé Sainz chez Ferrari