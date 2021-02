Red Bull compte sur une meilleure corrélation pour battre Mercedes

Chez Red Bull Racing, le gel des châssis n'empêche pas d'être ambitieux pour la saison de Formule 1 à venir. L'équipe quadruple Championne du monde conserve l'espoir de menacer Mercedes pour le titre mondial malgré la suprématie de la marque à l'étoile depuis sept ans.

Pour ce faire, il sera crucial d'éliminer tout souci de corrélation entre le simulateur et la CFD d'une part et la piste d'autre part ; la RB16 de 2020 en avait souffert du point de vue aérodynamique et souffrait d'un comportement instable.

"Nous avons travaillé très dur pour comprendre pourquoi nous manquions de corrélation en début d'année dernière", déclare Christian Horner, directeur d'équipe, pour Motorsport.com. "Quand [la saison] a enfin commencé, [quelque chose clochait] par rapport à ce que nos outils de simulation nous disaient – notamment la soufflerie. Nous avons donc beaucoup appris en 2020. Et, bien sûr, l'objectif est désormais d'appliquer ça en 2021."

Lorsque nous lui demandons si ce problème de corrélation est résolu pour la RB16B, Horner répond : "Je ne sais pas – on verra quand la voiture roulera ! Je pense que nous avons gagné beaucoup de compréhension l'an dernier, notamment quant à la complexité de notre soufflerie, qui a ses limites à certains égards. Bref, je pense que nous ne saurons quels progrès nous avons réalisés qu'une fois que nous courrons à Bahreïn et ailleurs."

En fin d'année dernière, Max Verstappen a exprimé sa frustration vis-à-vis du fait que Red Bull "dépend juste un peu plus du roulage en piste" quant à la validation de nouvelles pièces, ajoutant : "Il nous faut trouver un moyen d'assurer que ce qui sort de la soufflerie fonctionne sur la voiture d'emblée, que ce soit immédiat, et que cela nous mette sur le droit chemin".

Horner a répondu à ces commentaires avec assurance : "Nous avons un taux de réussite relativement élevé. Quand une pièce est mise sur la voiture, elle a tendance à y rester. Bien sûr, on ne peut plus faire d'essais, il faut tester les pièces en week-end de Grand Prix ou dans le monde virtuel. Je pense que nous avons pris une mauvaise direction au début de l'année. Et nous sommes parvenus à nous en remettre au fil de la saison 2020. Bien sûr, nous cherchons à en tirer des leçons en abordant la saison 2021."

Et ces leçons pourraient rapprocher Red Bull de Mercedes, après avoir donné du fil à retordre aux Flèches d'Argent en fin de saison dernière, lorsque le développement de la W11 était complètement stoppé depuis Spa-Francorchamps tandis que la marque au taureau persévérait. Max Verstappen a notamment conclu la saison en dominant le Grand Prix d'Abu Dhabi de la tête et des épaules.

"Nous avons vu une écurie être complètement dominatrice lors des sept dernières années", analyse Horner. "Et avec une grande continuité au niveau des voitures et des pilotes cette année, on s'attendrait à ce que Mercedes soit dans une très bonne position à nouveau. Mais j'espère qu'en utilisant les leçons tirées de 2020, nous pouvons les menacer de manière plus soutenue. Ils seront sans aucun doute incroyablement compétitifs, ce seront eux les favoris cette année – surtout en partant d'une voiture que l'on peut considérer comme leur meilleure dans l'ère hybride. Cela va être un grand challenge pour nous, mais nous le savourons."

Horner ne manque pas de souligner que Red Bull évolue aux avant-postes depuis le début de l'ère hybride, ayant remporté 17 victoires en sept ans – autant que Ferrari, quand Mercedes en a 102. "Mercedes est une écurie très complète, qui est solide depuis longtemps maintenant", poursuit-il. "Bravo à eux d'avoir battu ces records avec sept titres consécutifs. Mais je pense que nous avons été leur adversaire le plus constant sur ces sept dernières années. Nous avons réussi à gagner des courses dans six de ces sept années."

"Il est important pour nous de continuer à essayer de nous améliorer dans tous les domaines. Mercedes est une sacrée machine, mais nous avons prouvé qu'il était possible de les battre en travaillant dur, en s'appliquant sur la tâche à réaliser. Je pense que cette dernière course à Abu Dhabi les aura grandement motivés, et je m'attends à ce que Toto [Wolff, directeur d'équipe] et James Allison [directeur technique, ndlr] aient utilisé ça pour concevoir une voiture encore plus compétitive pour cette année. Nous ne sous-estimons donc aucunement la puissance de Mercedes. Mais nous avons toujours été leur concurrent. Nous n'abandonnerons pas notre quête d'un cinquième titre", conclut le directeur de l'écurie couronnée de 2010 à 2013.

Propos recueillis par Alex Kalinauckas