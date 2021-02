Red Bull préfère ignorer les rumeurs liant Verstappen à Mercedes

Longtemps dernier pilote sans contrat officiel pour la saison 2021, Lewis Hamilton a finalement prolongé son bail chez Mercedes mais d'une année seulement. Il arrivera donc à son terme à la fin de la campagne à venir, tout comme celui de son équipier Valtteri Bottas, une situation qui a inévitablement ravivé les rumeurs déjà présentes concernant l'identité des pilotes qui mèneront la barque de Mercedes à l'avenir.

Deux noms reviennent avec insistance : d'abord la voie logique de la promotion interne, avec un George Russell dont la cote a particulièrement grimpé suite à son intérim convaincant au volant de la W11 lors du Grand Prix de Sakhir. Et puis une voie externe, avec l'attrait naturel et historique que Mercedes peut avoir pour Max Verstappen, actuellement leader de Red Bull.

Pour le Néerlandais, la donne est semble-t-il plus compliquée car il a signé avec son écurie un contrat courant jusqu'en 2023. Toutefois, la première mèche est venue de l'intérieur puisque Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing, a déclaré : "Je suis sûr que si Lewis décide d'arrêter, Max sera naturellement le pilote au sommet de la liste."

Quand Motorsport.com lui a demandé, dans le cadre d'un entretien exclusif, s'il avait la moindre inquiétude concernant les rumeurs liant Verstappen et Mercedes, Horner a répondu : "Je pense que je suis là depuis trop longtemps pour beaucoup m'inquiéter de ce que les autres font. Le plus important pour nous est de nous préoccuper de ce que nous faisons."

"Et il est immensément important pour nous-mêmes, et évidemment pour Max, de bâtir sur le potentiel que nous avons démontré, c'est notre objectif. Donc je n'accorde pas vraiment beaucoup d'attention aux spéculations. [L'idée] c'est : 'Nous devons contrôler les choses qui sont entre nos mains et il faut maximiser notre propre performance'. C'est notre objectif combiné pour cette année."

En 2020, Red Bull a remporté deux Grands Prix, dont l'ultime manche de la saison avec Verstappen, qui avait la veille signé la seule pole de la RB16 l'an passé. Cette victoire avait toutefois un goût particulier car, si l'écurie autrichienne a fait le choix de développer sa monoplace tout au long de la saison, Mercedes a au contraire rapidement décider de l'abandonner.

S'exprimant sur le travail effectué à Milton Keynes depuis, Horner d'expliquer : "L'hiver a été intense, avec toute la situation liée au COVID également. Il y a eu du travail. L'équipe a fait du super boulot pour faire face aux défis rencontrés. Globalement, je pense que nous sommes dans une forme acceptable. Je pense que nous avons été aidés par le fait qu'il y a un large pourcentage de règles qui sont maintenues, ce qui est inhabituel."

Il a fallu notamment composer avec les mesures de confinement décidées par la Grande-Bretagne pour lutter contre la pandémie. "Nous avons eu de la chance, nous avons eu très peu de gens infectés par le coronavirus. Et nous avons aussi de la chance d'avoir un grand site sur lequel nous pouvons disperser les gens."

"Mais, bien entendu, il y a eu une combinaison, en cela que la fonction de fabrication est restée largement intacte et que les fonctions de design et de soutien ont soit fonctionné sur la base d'une rotation, soit sur la base du télétravail."