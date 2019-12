C'était un 14 décembre : Irvine découvre Stewart avant Jaguar

Quelques semaines après avoir joué le titre mondial face à Mika Häkkinen, Eddie Irvine avait rapidement quitté la combinaison Ferrari pour préparer son arrivée chez Jaguar. Le constructeur allait faire son arrivée en Formule 1 en 2000, après avoir racheté Stewart Grand Prix. C'est donc au volant de la SF-3 de la saison 1999 que l'Irlandais préparait son intégration dans sa nouvelle équipe.

Le 14 décembre 1999, Irvine prenait pour la première fois le volant de cette monoplace, à l'occasion de deux journées d'essais. "C'est génial d'être de retour dans une équipe britannique et je me sens complètement remotivé", lâchait-il après son premier roulage. "Parler anglais rend certainement la vie plus facile que ça ne l'était chez Ferrari. Le seul problème que j'ai eu, c'est que cette voiture n'a pas de direction assistée et j'y étais habitué ces quatre dernières années. À cause de ça, c'était dur pour mes bras."

"Dans certains domaines, la voiture est meilleure que la Ferrari. Dans l'ensemble, j'ai été impressionné par l'organisation de l'équipe et par les sensations dans la voiture. Arriver dans l'équipe immédiatement après avoir piloté une Ferrari à Suzuka, il y a cinq semaines lors du Grand Prix du Japon, rend les choses plus facile pour moi afin de faire des comparaisons."

En 1999, la SF-3 avait remporté un Grand Prix aux mains de Johnny Herbert, sur le Nürburgring. Irvine allait quant à lui entamer un bail de trois saisons chez Jaguar Racing, avec deux podiums à la clé (un en 2001, l'autre en 2002).