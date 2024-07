Ricciardo "en colère" face à l'absence d'excuses de VCARB

Daniel Ricciardo le sait, son avenir chez VCARB, et probablement en F1, se jouera dans les semaines qui viennent. C'est en effet à l'issue de la trêve estivale que l'Australien devrait savoir s'il sera conservé au sein de l'équipe B de Red Bull pour la saison prochaine, ou s'il devra laisser sa place, probablement à Liam Lawson.

En se qualifiant au neuvième rang − devant son équipier Yuki Tsunoda −, Ricciardo avait entamé de la meilleure façon sa quête pour les points sur le Hungaroring. Après un bon départ, l'Australien naviguait au neuvième rang, toujours devant Tsunoda, dans un paquet de voitures emmené par l'Aston Martin de Fernando Alonso, alors septième.

Mais, au huitième tour, et alors qu'Alonso s'engouffrait dans la voie des stands, l'équipe VCARB appelait Ricciardo à suivre l'Espagnol, et à stopper lui aussi pour monter des gommes neuves, alors que Tsunoda était maintenu en piste. Au final, alors que le Japonais bénéficiait d'un horizon dégagé pour augmenter le rythme, et gagner des places dans la hiérarchie, Ricciardo se retrouvait à nouveau englué dans le peloton, sur un circuit où les dépassements sont difficiles. Au final, Tsunoda décrochait les points de la huitième place, alors que l'Australien coupait la ligne d'arrivée à une décevante 12e position.

J'attendais quelque chose comme : 'Désolé, on a merdé.' Et il n'y a rien eu.

"J'ai connu beaucoup de courses, beaucoup ont été frustrantes et celle-ci en fait partie", commentait Daniel Ricciardo à l'issue de l'épreuve. "Nous avions le rythme, et nous avons donné à Yuki la course qui nous était promise. Nous aurions pu le faire tous les deux. Et nous ne l'avons pas fait."

Si la décision de rentrer au stand si tôt lui est immédiatement apparue comme une erreur stratégique, Ricciardo dit n'avoir pas eu le temps de réagir à l'appel de VCARB. "C'est un appel de dernière minute", continue-t-il. "On vous appelle, et vous y allez. Nous aurions pu avoir le champ libre et faire, je pense, une course comme celle de Yuki. Honnêtement, je m'attendais à mieux."

Laurent Mekies, le team principal de l'équipe VCARB, et Daniel Riccardo. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Plus que la décision de VCARB qui a plombé sa course, c'est la réaction, ou plutôt l'absence de réaction des membres de son équipe après son passage au stand mal inspiré qui a fini de provoquer la colère du natif de Perth. "Lors du tour de décélération [après l'arrivée], j'attendais quelque chose comme : 'Désolé, on a merdé'. Et il n'y a rien eu. Cela m'a mis encore plus en colère."

"Des voitures étaient déjà rentrées au stand, alors je ne comprends pas, nous étions sur un pneu medium, le jus allait venir, il fallait juste l'utiliser ! Je ne sais pas si en faisant cela, cela a permis à Yuki de gagner des points, mais d'après ce que j'ai compris, nous aurions pu le faire tous les deux. Nous étions tous les deux assez rapides, nous avons eu le rythme durant tout le week-end. Donc, oui, à moins que quelque chose ne m'échappe... Je suppose que nous allons en parler."

Propos recueillis par Ben Hunt