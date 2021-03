Ricciardo avait une perte aéro "considérable" sur sa McLaren

"J'espère avoir des dégâts, ça expliquerait mon rythme", confiait Daniel Ricciardo dimanche à l'arrivée du Grand Prix de Bahreïn. Non seulement il avait vu juste, mais il sera donc rassuré par la découverte faite par son écurie depuis. Septième de la course, sa toute première sous les couleurs de McLaren, le pilote australien a bel et bien souffert du contact provoqué après le départ par Pierre Gasly, dans lequel ce dernier a notamment laissé son aileron avant.

Qualifié en sixième position sur la grille de départ, Ricciardo a marqué des points précieux mais déplorait l'écart de performance avec Lando Norris, quatrième sous le drapeau à damier avec une vingtaine de secondes d'avance sur son coéquipier. "J'avais l'impression d'être de plus en plus lent au fil de la course", s'interrogeait Ricciardo. "Dans le premier relais avec les tendres, je m'accrochais plus ou moins à Lando et Charles [Leclerc], mais ensuite, avec les mediums, ils se sont échappés, et c'était encore pire avec les durs. J'ai eu l'impression que ça se dégradait au fil de la course."

En menant les traditionnelles inspections d'après-course, McLaren a finalement constaté qu'il y avait bel et bien des dégâts sur la MCL35M, consécutifs au contact avec Gasly. Les performances du font plat ont été affectées, entraînant une perte "considérable" d'appui aérodynamique.

"Après la course, nous avons découvert des dégâts sur le fond plat de Daniel, suite à l'impact avec Pierre qui lui est rentré dedans au début de la course", confirme Andreas Seidl, directeur de McLaren. "L'étendue des dégâts nous a coûté une quantité considérable d'appui aérodynamique. Malgré la perte de performance, Daniel a fait parler son expérience pour gérer les problèmes et marquer des points importants pour l'équipe. Nous avons désormais hâte d'être au prochain Grand Prix."

Le contact entre Gasly et Ricciardo a surtout gâché la course du Français, qui a même été contraint à l'abandon en fin d'épreuve. L'Australien, lui, a confié n'avoir rien senti sur le moment : "Pour être honnête, je n'ai pas senti [la touchette]. On m'a dit que [Gasly] avait des dégâts et je ne l'ai vu qu'à la fin de la course. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et il m'a répondu qu'il m'était rentré dedans. Je n'étais pas au courant".

La moisson de points de McLaren à Bahreïn demeure positive, puisqu'avec 18 unités dans son escarcelle, l'écurie de Woking s'est installée au troisième rang du championnat constructeurs à l'issue de ce premier rendez-vous, derrière Mercedes et Red Bull Racing.