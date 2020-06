Ricciardo content d'avoir des "petits mioches" comme équipiers

Longtemps associé à Max Verstappen chez Red Bull avant d'avoir l'expérimenté Nico Hülkenberg pour partenaire chez Renault, Daniel Ricciardo fait équipe avec Esteban Ocon cette saison et rejoindra l'an prochain McLaren aux côtés de Lando Norris.

Ricciardo conserve une opinion très positive de son partenariat, parfois marqué par une forte rivalité, avec Verstappen, ayant vu les deux hommes arracher plusieurs victoires au volant d'une Red Bull qui n'était pourtant pas la meilleure monoplace du plateau. Désormais confronté à deux jeunes pilotes qui ont déjà montré leur potentiel en formules de promotion comme en F1 – bien que le podium leur échappe à tous deux pour l'instant – l'Australien s'attend de nouveau à une saine concurrence.

"J'ai évidemment ressenti ça avec Max chez Red Bull", commente Ricciardo dans le podcast de la F1. "J'avais le sentiment que nous nous tirions mutuellement vers le haut en nous poussant dans nos retranchements respectifs, en étant les compétiteurs que nous sommes."

"Je m'y attendrais et adorerais ça de la part de Lando. Je dis que je m'y attendrais car il a fait une très bonne première saison – je suis à peu près sûr qu'il a battu Carlos en qualifications [c'est le cas avec un score de 11-10, mais Sainz n'a pas participé aux qualifs d'Interlagos, ndlr], et c'est fort pour un rookie. Je m'attends à ce qu'il soit au niveau. Les gens vont s'amuser et voir une bonne concurrence."

"Pareil avec Ocon, j'ai encore cette année avec lui. Je n'ai pas encore couru avec lui en tant que coéquipier, mais c'est similaire. Ça m'enthousiasme vraiment d'avoir ces petits mioches qui se mesurent à moi ! J'ai hâte de voir comment il va se débrouiller. C'est lui le plus rouillé, n'ayant pas couru en Grand Prix l'an dernier non plus, et je sais qu'il piaffe d'impatience de commencer."

Ricciardo est en tout cas abasourdi d'apprendre que Norris est de dix ans son cadet. "Je ne savais pas ça, en fait. Je me rappelle qu'avec Max il y avait environ sept ans d'écart [huit, ndlr] et je m'étais dit 'wow, c'est beaucoup'. Je ne fais que vieillir et ils sont de plus en plus jeunes !"