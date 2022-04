Ricciardo prend la responsabilité de l'accrochage avec Sainz

Charger le lecteur audio

Sixième sur la grille de départ du Grand Prix d'Émilie-Romagne, Daniel Ricciardo a tout perdu lorsqu'il s'est accroché avec Carlos Sainz, auteur d'un mauvais envol, dans le premier virage. Piégé par des vibreurs très glissants, le pilote McLaren a perdu le contrôle de sa monoplace et s'est échoué contre l'Espagnol, les deux hommes visitant le bac à gravier à proximité.

Reparti en dernière position, Ricciardo n'est pas parvenu à remonter au classement. Sa course s'est progressivement transformée en séance d'essais grandeur nature, comme l'a expliqué l'intéressé, et l'Australien a franchi la ligne d'arrivée à une anonyme 18e place. Bien que les commissaires aient estimé qu'il n'y avait pas matière à sanction, Ricciardo a choisi de prendre la responsabilité de cet accrochage.

"Je savais qu'un embouteillage allait se former au premier virage, je crois que je suis allé sur le vibreur pour me donner un peu plus d'espace", s'est souvenu l'Australien. "Mais dès que je suis passé dessus, j'ai commencé à glisser. Évidemment, à un moment donné, Carlos doit tourner à gauche pour prendre le virage à droite et nous nous sommes touchés. Je l'ai vu partir en tête-à-queue et je me suis dit : 'Oh…' Évidemment, ce n'est pas amusant de ruiner ma course et la sienne aussi. Je dois prendre la responsabilité [de l'accrochage]. Je ne pense pas que c'était [une situation] où j'avais les roues complètement bloquées et que j'ai foncé sur lui, les conditions étaient évidemment difficiles."

Ricciardo a également confié qu'il présenterait ses excuses à Sainz pour l'incident. "Je vais regarder les caméras embarquées et voir s'il y a quelque chose que j'aurais pu faire [différemment] ou si c'était simplement très glissant. Il n'y avait peut-être pas grand-chose de plus [que je pouvais faire]", a-t-il ajouté.

"Dans la tête, on se dit : 'J'aurais pu être plus prudent, aller un peu plus lentement'. Mais [en pilotant ainsi], quelqu'un d'autre se jettera à l'intérieur. En étant trop prudent, on peut parfois se mettre plus en danger, pris en sandwich, donc c'est difficile. Mais je vais regarder les caméras embarquées et aller voir Carlos pour m'excuser. Des excuses ne changent rien mais, pour l'instant au moins, c'est tout ce que je peux faire."

Propos recueillis par Luke Smith