Ricciardo ravi que Renault soit sous la menace de Toro Rosso

En inscrivant un total de 19 unités à Interlagos, en grande partie liées à la seconde place surprise de Pierre Gasly, Toro Rosso est revenu à huit unités de Renault au classement constructeurs, avec une seule course à disputer, à Abu Dhabi. Et même s'il s'agit d'une menace supplémentaire à prendre très au sérieux pour un Losange qui aura connu une saison compliquée, Daniel Ricciardo se réjouit que la structure d'Enstone se rende au dernier Grand Prix avec quelque chose à jouer.

"C'est parti", a répondu l'Australie, interrogé par Motorsport.com sur cette lutte avec son ancienne écurie. "Bien sûr, j'aurais aimé que nous [marquions beaucoup de points] et pas eux, mais j'aime que ça maintienne la pression sur nous pour la dernière course. On ne va pas pouvoir se reposer et nous aurons vraiment quelque chose à jouer à Abu Dhabi. C'est une piste que j'apprécie vraiment, j'ai toujours bien réussi là-bas. Donc oui, je suis prêt."

Ricciardo a espoir que la piste émiratie convienne aussi à la Renault R.S.19 et rende la tâche plus facile à l'écurie. "Quand je regarde les résultats de l'équipe l'année dernière, c'est très similaire. Beaucoup des circuits où j'ai eu du mal semblaient problématiques pour nous l'an passé également. À Abu Dhabi, je sais que Carlos [Sainz] a fait une énorme course l'an passé, donc je vais m'appuyer sur ça et nous allons nous rendre là-bas avec du positif."

Quant au directeur de Toro Rosso, Franz Tost, il tient surtout à appeler à la prudence, même si Faenza a désormais 16 points d'avance sur Racing Point. "On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, soyons prudents. Nous n'avons que huit points de retard sur Renault, ce qui veut aussi dire que [la cinquième place] est encore jouable. Mais il faut être intelligent. Nous devons correctement régler la voiture. Abu Dhabi est une piste différente et avec un peu de chance, nous y serons compétitifs également."