Russell, Latifi, Pérez : Williams entretient un drôle de suspense

George Russell a eu beau se montrer le plus rassurant possible jeudi à Portimão, il semble bel et bien se tramer quelque chose chez Williams. Et tandis que le dicton dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, Simon Roberts a plutôt donné le sentiment de souffler malgré lui sur les braises ce vendredi que d'éteindre l'incendie. Présent en conférence de presse, le directeur par intérim de l'écurie a refusé de confirmer avec certitude que le duo de pilotes resterait inchangé à Grove en 2021.

Depuis la semaine dernière, le nom de Sergio Pérez est apparu comme celui d'un candidat de plus en plus crédible à un baquet chez Williams pour l'an prochain. L'écurie britannique avait confirmé la prolongation de Nicholas Latifi et George Russell dès le début de l'été, mais depuis, le rachat de la structure par Dorilton Capital est passé par là. "Il y a beaucoup de spéculation, il y a beaucoup de bons pilotes qui cherchent un baquet", a constaté Simon Roberts, successeur de Claire Williams à la tête de l'équipe. "Dorilton a acheté l'équipe et rien n'a changé. Je ne peux rien dire de plus que ça."

Cette allusion au statu quo pourrait apparaître rassurante pour les pilotes, mais lorsque Roberts a été interrogé sur la possibilité de confirmer dès à présent leur maintien en 2021, le ton a sensiblement évolué. "Je ne dirai rien sur aucun de nos pilotes", a prévenu Roberts. "Ils font tous les deux un excellent boulot. Il y a énormément de spéculation. Je ne veux pas l'alimenter par inadvertance. Quelqu'un va nuancer ce que je vais dire, alors nous sommes satisfaits. Observons le reste du marché. Je n'en parlerai pas. Dorilton a acheté l'équipe, rien n'a changé en ce qui concerne les pilotes. Il y a tellement de spéculation et de rumeurs, c'est fou. Après tout, c'est la 'silly season'. Nous ne dirons rien de plus que ça."

Devant l'ambiguïté de la situation et son refus de confirmer Russell et Latifi, Roberts a également été interrogé sur le fait de démentir tout intérêt pour Pérez afin de mettre fin à la spéculation ambiante. Serait-ce le meilleur moyen de clore le dossier ? "Peut-être, mais nous ne voulons rien dire, dans un sens comme dans l'autre", a réagi le Britannique sans trancher. "Nous sommes ici pour nous concentrer sur le week-end de Grand Prix. Nous n'avons aucune nouvelle à annoncer."

Ménageant difficilement la chèvre et le chou, Simon Roberts a finalement renvoyé la question des pilotes à ses supérieurs, précisant que toute décision concernant les pilotes serait "prise par le comité de direction et par le conseil d'administration de Williams F1", décrivant "une situation parfaitement normale". "Nous n'avons rien à dire sur le sujet actuellement. C'est tout ce que je peux dire", a-t-il conclu.