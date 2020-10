Yuki Tsunoda pourrait avoir sa chance en EL1

Rappelant qu'aucune décision n'avait été prise concernant ses pilotes pour la saison 2021, Franz Tost a fait le point sur le processus enclenché avec Yuki Tsunoda depuis plusieurs mois. Le pilote japonais a moulé la semaine dernière son baquet à Faenza en vue d'un premier test en F1 à Imola à bord d'une monoplace 2018, qui sera suivi d'autres étapes avant que son avenir ne soit fixé. L'une d'entre elles pourrait être une participation à une séance d'essais libres le vendredi matin d'un Grand Prix.

"Le duo de pilotes n'est pas décidé pour l'année prochaine", rappelle Franz Tost, directeur d'AlphaTauri. "Le programme avec Yuki est le suivant : nous l'avons fait venir à l'usine la semaine dernière pour mouler son baquet, car après le Grand Prix à Imola nous ferons 300 km d'essais. Peut-être, mais ce n'est pas encore décidé, qu'il fera des EL1 une fois. Puis il aura deux courses à Bahreïn [en F2] et nous verrons où il termine le championnat en ce qui concerne la Super Licence. Après, il fera les essais de jeunes pilotes à Abu Dhabi, puis Red Bull décidera quel sera le duo de pilotes de la Scuderia AlphaTauri pour 2021."

Yuki Tsunoda est protégé de Red Bull mais aussi de Honda, qui se retirera de la F1 à l'issue de la saison prochaine. Néanmoins, dès l'annonce faite par le constructeur japonais, Red Bull a fait savoir que les chances du pilote de 20 ans n'étaient pas remises en question. Si chaque étape semble le rapprocher d'une place en F1, c'est alors le baquet de Daniil Kvyat qui se fragilise, la place de Pierre Gasly paraissant acquise. Le Russe se montre philosophe devant cette incertitude.

"Disons que je n'ai pas beaucoup de nouvelles à ce sujet", admet-il. "Tout ce que je sais, c'est qu'il reste six Grands Prix cette saison, et je ferai de mon mieux lors de ces six courses. C'est le mieux que je puisse faire actuellement. Je suis conscient de la situation, et c'est très simple. Bien sûr, il n'y a pas beaucoup de baquets disponibles, mais de mon côté, je ne peux que faire de mon mieux lors des courses restantes."