Russell n'a "rien à perdre" et vise le podium

"Monsieur Samedi" a de nouveau répondu présent ! Aux qualifications du Grand Prix de Russie, George Russell a rendu une copie parfaite en hissant sa modeste Williams au troisième emplacement de la grille de départ, derrière Lando Norris et Carlos Sainz. Le Britannique a bénéficié des conditions changeantes sur le circuit de Sotchi pour s'assurer une place en Q3 avec les gommes intermédiaires avant de frapper fort dans les dernières minutes avec les pneus slicks.

Contrairement au Grand Prix de Belgique, les prévisions météo annoncent une piste sèche pour dimanche. Russell aura donc 53 tours devant lui pour décrocher un deuxième podium en catégorie reine et le pilote Williams fera tout ce qui est en son pouvoir pour réaliser cet objectif, le rythme de sa FW43B étant particulièrement bon en Russie.

"J'ai vraiment hâte", a-t-il lancé en évoquant le départ de la course. "Hier, notre rythme avec le plein d'essence était l'un des meilleurs de la saison. Nous sommes encore loin de [Norris et Sainz] et des Mercedes, qui démarrent derrière nous, donc il faudra se battre. Nous sommes performants dans les lignes droites, la vitesse de pointe est bonne. Donc nous irons encore chercher le podium. Il n'y a rien à perdre."

Russell a été le premier pilote à rentrer au stand pour chausser les pneus tendres, une stratégie immédiatement copiée par ses adversaires malgré un tarmac encore humide. Certains se sont fait piéger, à l'instar de Lewis Hamilton, auteur d'un tête-à-queue et d'un contact contre le muret des stands. D'autres n'ont fait que frôler le pire : Russell a manqué de partir à la faute quelques instants après avoir passé les gommes slicks, mais comme l'a affirmé le pilote Williams, "plus grands sont les risques, plus grande est la récompense".

"C'est fou, c'est la deuxième fois que nous sommes dans le top 3 lors des [quatre] dernières courses, l'équipe a encore fait un boulot incroyable", a-t-il poursuivi. "Nous nous sommes arrêtés au bon moment pour mettre les bons pneus. Mais il y avait de nombreux pièges en piste. Avec une seule trajectoire sèche, un écart de quelques centimètres était suffisant pour vous envoyer hors de la piste."

"Lorsque j'ai quitté la voie des stands avec les slicks, j'ai failli avoir un accident. Je n'arrêtais pas de tomber sur du trafic, donc je ne pouvais pas finir mes tours et c'était très frustrant. Mais, comme pour les autres pilotes, je savais que le dernier tour allait être décisif."