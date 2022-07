Sainz : “Super frustré” par le delta incorrect des qualifs

Charger le lecteur audio

Bien que les trois parties des qualifications aient nécessité des pneus intermédiaires pendant toute leur durée, la pluie a été intermittente, s'arrêtant pour la fin de la Q1 avant de revenir plus fort pour la deuxième session. Cela signifie que les meilleurs temps ont été réalisés au cours des 18 premières minutes, ce qui a laissé plusieurs pilotes en Q2 et Q3 avec la mauvaise référence enregistrée sur leur écran.

Le poleman Carlos Sainz, par exemple, était quatrième en Q1 avec un temps de 1'40"190 avant d'être en tête des temps en Q3 malgré un temps de 1'40"983. En conséquence, pour les pilotes qui ont progressé dans la course à la pole position, l'évaluation de leur rythme sur leurs derniers tours lancés n'était pas aisée, notamment en termes de compétitivité.

Le pilote Ferrari, ainsi que Max Verstappen et Charles Leclerc, ont évoqué ce paramètre après les qualifications.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Lorsque Motorsport.com lui a demandé de clarifier les choses, Sainz a révélé qu'il était "super frustré" : "Je suis allé en piste en Q3 et comme le tour le plus rapide a été fait en Q1, votre delta, vous l'avez comme référence. Évidemment, en Q1, la piste était beaucoup plus sèche, ou plutôt moins humide. Ça me frustre, enfin je pense que ça nous frustre tous, de voir qu'on est à trois secondes de son propre rythme."

"À un moment donné dans une ligne droite, j'ai demandé à mon ingénieur de réinitialiser mon delta sur le [volant] parce que je commençais à m'énerver et à être frustré. Nous avons fait un changement de commutateur et l'avons réinitialisé, et à partir de là, je me suis juste amélioré en regardant l'écran. Ça aide."

Le Champion en titre Verstappen a reconnu qu'il avait encore une certaine idée de sa vitesse, l'ayant jugée en fonction de sa capacité à réduire le déficit par rapport à son delta de Q1, même s'il était "toujours" au-dessus du temps. Le pilote Red Bull a ajouté : "Mon delta était toujours [celui de la Q1]. Bien sûr, sur mon tour, je m'en rapprochais, mais c'était toujours du côté positif."

"À un moment donné, vous comprenez la tendance des endroits où vous perdez du temps. Mais en général, [en Q3], il y avait beaucoup plus d'eau stagnante, donc quelques petits centimètres à gauche ou à droite, ça peut vous pousser beaucoup plus loin que la normale. J'ai eu une grosse frayeur. Il fallait être beaucoup plus précis qu'en Q1."