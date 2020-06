Pour Steiner, les grilles inversées méritaient un essai

Les grilles inversées ont été envisagées pour pimenter certains week-ends de Grand Prix, dans un contexte où plusieurs circuits vont accueillir deux courses cette année. Il était ainsi question de remplacer les qualifications du deuxième Grand Prix sur une même piste par une course où la grille de départ serait l'ordre inverse du championnat des pilotes, mais à ce stade tardif, l'unanimité était requise, et Mercedes s'y est opposé.

Lire aussi : Les grilles inversées restent une option pour 2021

Directeur de Haas F1 Team, Günther Steiner n'est pas convaincu du bien-fondé des grilles inversées mais estime qu'il aurait été judicieux d'effectuer un test grandeur nature. "Je ne suis pas contre", déclare l'Italien pour Motorsport.com. "Nous avions une opportunité, vu que nous n'avons jamais eu deux courses au même endroit d'une semaine sur l'autre. Pour chambouler la hiérarchie, je pense que ç'aurait été une bonne opportunité d'essayer ça et de voir ce que ça donne. Puis nous pouvions décider si c'était un artifice, si l'on aimait ou non. Je dis toujours que je suis toujours prêt à tester quelque chose."

Il aurait effectivement été simple d'abandonner l'idée si celle-ci ne donnait pas satisfaction. "Il faut toujours avoir la force de dire que si ça n'a pas fonctionné, on ne va pas s'entêter et dire 'parce qu'on l'a essayé, on va continuer de le faire car je veux me donner raison'. Si nous le testions deux fois cette année… Nous ferions deux courses, puis nous évaluerions ça, nous écouterions ce que les gens ont à dire, et nous nous demanderions si ça vaut le coup."

"Ensuite, si la F1 voit ça comme un artifice, alors laissons tomber et ne recommençons pas. Nous n'aurons plus deux courses sur le même circuit à l'avenir, donc il n'y a pas de raison d'en refaire. Si c'est fantastique, discutons de la possibilité d'en faire lors de toutes les courses normales. Je suis toujours en faveur d'essayer les choses, et par conséquent, j'aurais voté pour, oui."

Rappelons que les grilles inversées telles qu'elles sont mises en œuvre en Formule 2 et en FIA F3, avec l'inversion du top 8 de la première manche pour la course du dimanche (inversion du top 10 en FIA F3 à partir de 2020), sont différentes. En revanche, W Series avait tenu une course hors championnat avec une grille inversant le classement général à Assen l'an passé. Megan Gilkes, lanterne rouge et placée en pole position, s'était imposée avec trois millièmes de seconde d'avance sur la candidate au titre Alice Powell, remontée depuis le fond du peloton.

Propos recueillis par Jonathan Noble