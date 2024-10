Steiner : Leclerc "est rapide" mais Hamilton "est plus complet"

En 2025, Lewis Hamilton troquera sa combinaison à l'étoile et enfilera la tenue rouge de la Scuderia Ferrari. Ainsi, l'un des pilotes les plus titrés et influents de la Formule 1 s'alliera avec l'une des écuries les plus anciennes et légendaires de la discipline, les attentes sont donc grandes pour les tifosi, comme pour le reste du monde de la F1.

Günther Steiner, ancien dirigeant de l'équipe Haas et maintenant consultant pour la télévision, a été interrogé sur l'impact qu'aurait Hamilton sur l'équipe italienne, et sur les motivations du Britannique de rejoindre Ferrari après plus de dix ans passés au sommet chez Mercedes.

"Je pense qu'il essaiera de laisser... Je veux dire, il laisse déjà un héritage dans le sport", a déclaré Steiner dans le podcast Beyond the grid. "Il a remporté sept championnats du monde. Je pense qu'il veut essayer de faire quelque chose de magique, d'aider Ferrari à gagner des championnats à nouveau [la Scuderia n'a plus remporté de championnat du monde depuis celui de Kimi Räikkönen en 2007 pour les pilotes et celui de 2008 pour les constructeurs, ndlr.]. Et je pense que c'est ce qui le motive. Je n'en ai évidemment pas parlé avec lui, mais je vois bien que c'est ce qui le motive à aller là-bas : essayer de ramener le titre."

"C'est le meilleur de toute façon, il a gagné sept championnats. Que peut-il faire de plus ? Chez Mercedes, il aurait pu gagner un huitième championnat, peut-être. Chez Ferrari, s'il gagne un huitième championnat... S'il gagne un championnat pour Ferrari… ce type finira au Vatican."

"Ferrari est l'équipe la plus ancienne en Formule 1. Je pense que Ferrari sans la Formule 1 n'est pas Ferrari, et que la Formule 1 sans Ferrari n'est pas la Formule 1. C'est cette magie qu'apporte le Cheval cabré et si vous avez la chance d'en faire partie en tant que pilote, en plus dans une bonne position…"

"Et [Hamilton] est dans une bonne position, il est très proche de Frédéric Vasseur [directeur de Ferrari, ndlr], ils se connaissent l'un l'autre. Ils ont beaucoup gagné [ensemble] dans les formules juniors, ils sont très proches et je pense qu'ils essaient de faire quelque chose ensemble. Et, vous savez, s'ils y parviennent, ça sera vraiment cool pour eux deux."

Lewis Hamilton a remporté le titre de GP2 Series en 2006 avec l'équipe de Frédéric Vasseur, ART Grand Prix. Photo de: GP2 Series Media Service

Beaucoup prédisent une adaptation difficile pour Hamilton chez Ferrari, un avis que ne partage pas Toto Wolff, son actuel directeur d'équipe. L'une des raisons est que le Britannique se mesurera à Charles Leclerc, le "prince de Maranello" prêt à tout pour remporter son premier titre mondial.

Bien que Steiner pense que Leclerc puisse jouer à armes égales avec Hamilton sur la piste, l'Italo-américain insiste sur le fait que le Monégasque aura logiquement beaucoup à apprendre de son futur coéquipier présent en F1 depuis 2007, qu'il considère comme un pilote "plus complet".

"Je pense qu'il a [la vitesse pour se battre avec Hamilton]", a reconnu l'ancien directeur d'équipe. "Je pense que l'une des choses que Charles peut apprendre de Lewis, c'est que Lewis fait rarement d'erreurs. C'est un pilote très complet, très calculateur, très accompli. Il a vu tellement de choses, il a fait tellement de choses."

"Mais aussi en dehors de la course, la façon dont il se comporte, en se concentrant toujours sur la course, mais en faisant aussi beaucoup d'autres choses [à côté]. C'est parfois assez étonnant de voir comment il fait tout ça, mais il est juste bien préparé je pense, et au fil des ans, il a appris [à l'être]."

"Et si Charles est un homme intelligent, il le regardera et se dira qu'il peut lui aussi avoir du succès. Parce qu'au niveau du pilotage, je pense que Charles a une carte à jouer. Sur le plan du pilotage, il n'est pas derrière Lewis. Mais Lewis, en tant que pilote, est plus complet. [Leclerc] a la vitesse, mais [Hamilton] est plus complet, parce que [Leclerc] est plus jeune et qu'il n'a pas l'expérience que Lewis a, et il peut apprendre de lui."

Cette saison, les résultats de Leclerc sont à l'image des performances en dents de scie de sa SF-24. Toutefois, lorsque sa monoplace est dans un bon jour, le pilote Ferrari se bat toujours aux avant-postes et a pu inscrire en 2024 deux victoires et sept podiums. Il se trouve actuellement à la troisième place du classement pilotes, 34 points derrière le dauphin de Max Verstappen, Lando Norris.

Le Grand Prix d'Italie restera l'une de ses meilleures courses de l'année, notamment grâce à la stratégie de Ferrari en un seul arrêt, rendue possible grâce à la bonne tenue de gomme de Leclerc.

"En deux ou trois ans, il a mûri", a expliqué Steiner au sujet de l'évolution du pilote de 27 ans. "Et l'équipe a pris la décision et lui a donné la confiance nécessaire pour qu'il soit capable de faire un seul arrêt [à Monza]. Et puis, au sujet des qualifications de Bakou [où Leclerc s'est qualifié en pole position], la réalisation de son tour… Que pouvons-nous dire de plus ? Je veux dire, [mettre] trois dixièmes à McLaren, c'est... Il y a trois dixièmes de lui là-dedans."

Avec Oleg Karpov