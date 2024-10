Pour Wolff, Hamilton n'aura aucun mal à s'adapter chez Ferrari

L'une des plus grosses attentes de la saison 2025 de Formule 1 est le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari. Après 12 ans de bons et loyaux services chez Mercedes, le Britannique a accumulé un palmarès de six titres mondiaux, 84 victoires et 152 podiums avec les Flèches d'argent.

Ce transfert, annoncé en début d'année de manière très inattendue, a eu l'effet d'une bombe dans le monde de la Formule 1. Le quadruple champion du monde Alain Prost, comme bon nombre d'acteurs du sport automobile, avait réagi au départ de Hamilton et s'était demandé si sa venue à Maranello lui permettrait de retrouver sa motivation, quelque peu perdue depuis l'apparition des difficultés de Mercedes et la domination de Red Bull.

La saison 2024 du Britannique oscille en même temps que les prestations de sa monoplace. Même si sa victoire à domicile à Silverstone après deux ans sans succès lui a fait pousser des ailes, Hamilton a toujours du mal au volant de la W15, notamment en qualifications.

Lewis Hamilton, vainqueur, sur le podium de Silverstone. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Beaucoup se sont donc interrogés sur les futures performances de Hamilton au volant de la monoplace rouge, et plusieurs lui ont prédit une adaptation difficile, surtout face à un Charles Leclerc plus jeune et prêt à en découdre.

De son côté, Toto Wolff, le directeur de Mercedes, n'est pas d'accord. Pour lui, le pilote qu'il côtoie depuis plus de 10 ans n'aura pas de mal à s'acclimater au Cheval cabré, bien qu'il ne s'agira pas d'une partie de plaisir.

"Beaucoup de gens disent que ce sera très difficile", a expliqué Wolff. "Mais je pense que si l'on dit que ce sera très difficile, c'est souvent le contraire qui se produit. Ferrari est une grande équipe, ce sont des gens formidables, avec beaucoup d'émotion et de passion et donc beaucoup de pression. Mais je crois qu'ils vont trouver un moyen de travailler ensemble."

Ces critiques, Hamilton y fait face depuis l'annonce de son arrivée à Maranello. Il avait déclaré plus tôt dans l'année ignorer les sceptiques au sujet de ce nouveau chapitre de sa carrière, convaincu d'avoir pris la bonne décision.

"Je n'ai pas l'impression d'avoir besoin de justifier mon choix", avait-il déclaré. "Je pense savoir ce qui est bon pour moi, et ça n'a pas changé depuis le moment où j'ai pris ma décision. Il n'y a pas eu un seul moment où je l'ai remise en question, et je ne me laisse pas influencer par les commentaires des autres."

"Aujourd'hui encore, il y a des gens qui continuent à dire des conneries, et ça va continuer jusqu'à la fin de l'année. Je vais devoir faire ce que j'ai fait la fois d'avant. Vous seul pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Et ce sera une période passionnante pour moi."

Le nouveau chapitre Antonelli

Wolff a ajouté que les liens entre Hamilton et Mercedes seront présents pour toujours au vu de leur partenariat légendaire, mais il a avoué être enthousiaste à l'idée d'un changement de pilote au sein de l'équipe et de l'arrivée du jeune Italien Kimi Antonelli.

"Nous avons connu une très belle aventure avec Lewis au cours des 12 dernières années", a poursuivi Wolff. "Il fera toujours partie de la famille. Mais il est évident qu'en tant que concurrent, lorsque nous essaierons de le battre l'année prochaine, l'arrivée de Kimi aux côtés de George [Russell] apportera une dynamique, ainsi que de la jeunesse et de la fraîcheur."

"On peut sentir que le fait d'avoir un jeune de 18 ans dans une voiture nous donne le sourire à tous [dans l'équipe]. Mais cela dit, il est évident qu'il y aura des moments où l'expérience de Lewis aurait été bénéfique à l'équipe. Kimi va devoir grimper une pente d'apprentissage abrupte, mais c'est la bonne chose à faire pour l'équipe et il n'y a pas une personne qui l'aurait fait différemment."

Avec Jonathan Noble