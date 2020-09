Lance Stroll : "La victoire nous a échappé"

Bien que satisfait d'avoir décroché le deuxième podium de sa carrière en Formule 1, Lance Stroll avait aussi le sentiment d'avoir manqué une grosse opportunité à l'issue du Grand Prix d'Italie. Sur le tracé de Monza, le Canadien a livré une première partie de course plutôt discrète, mais tout a basculé lorsque la direction de course a brandi le drapeau rouge, en raison de la grosse sortie de piste de Charles Leclerc. Stroll s'est alors retrouvé en ballotage favorable : deuxième derrière un Lewis Hamilton qui devait purger un stop-and-go, et autorisé à changer de pneus durant cette suspension de course, ce qu'il n'avait pas fait auparavant.

Cette très belle occasion s'est toutefois évanouie lors du deuxième départ, donné arrêté, et lors duquel il s'est fait doubler par Pierre Gasly, les deux Alfa Romeo de Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi, ainsi que Carlos Sainz. Stroll s'est ensuite employé mais il était trop tard pour espérer revenir sur le duo de tête.

"Cela fait deux ans que je ne suis pas monté sur le podium, donc c'est bien d'y être de retour, c'était une course tellement folle", souligne-t-il, faisant référence à sa troisième place conquise lors d'un Grand Prix d'Azerbaïdjan 2017 tout aussi dément. "Je suis très content pour Pierre, il la méritait vraiment et il a pris un excellent départ. Il est resté régulier tout au long de la course."

"C'est un peu dommage. Je crois que j'avais en quelque sorte tout à perdre en partant deuxième, mais je n'avais aucun grip au [deuxième] départ. J'ai eu énormément de patinage et tout le monde m'a passé. J'avais un bon rythme avec Carlos dans les premiers tours, je l'ai doublé par l'extérieur mais il m'a redoublé au virage 1. Nous nous sommes battus, je suis content de prendre la troisième place. Je crois que la victoire nous a échappé aujourd'hui, mais troisième c'est excellent."

La troisième place de Stroll à Monza constitue le tout premier podium de l'écurie de Silverstone sous le nom Racing Point, soit depuis qu'elle a été rachetée par Lawrence Stroll et ses associés à l'été 2018.