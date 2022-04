Otmar Szafnauer est surpris du peu d'abandons en 2022

Charger le lecteur audio

Le Grand Prix d'Arabie saoudite s'est démarqué pour plusieurs raisons, bonnes comme mauvaises. Parmi elles, la cascade d'abandons survenue le dimanche, notamment à une dizaine de tours de l'arrivée quand Fernando Alonso (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren) et Valtteri Bottas (Alfa Romeo) se retiraient coup sur coup.

Plus tôt, c'est l'AlphaTauri de Yuki Tsunoda qui s'arrêtait, avant même le départ de la course, dans son tour de mise en grille. Son coéquipier, Pierre Gasly, était épargné pendant le Grand Prix, mais avait connu plusieurs problèmes sur l'ensemble du week-end, après son abandon à Bahreïn.

Pour Alonso, son problème d'unité de puissance (dont l'origine n'a pas encore été révélée) fait suite à une autre défaillance survenue la semaine précédente, à Bahreïn, bien qu'il soit parvenu à terminer la course. Pour son patron Otmar Szafnauer, cette vague d'abandons est la conséquence de la nouvelle réglementation. Elle démontre notamment la course au développement dans laquelle les manufacturiers se sont engagés pour développer les unités de puissance, alors que le règlement a gelé leur évolution pour les prochaines années.

"Certains éléments expliquent l'impact sur [la fiabilité]", réagit l'Américain sur les multiples abandons de Djeddah. "Premièrement, les voitures sont toutes nouvelles. Vous avez 100% de nouvelles pièces sur les voitures, ce qui est rare. Habituellement, vous conservez un certain pourcentage de pièces d'année en année. Et quand vous gardez ces éléments, ils ont déjà répondu à un standard de fiabilité. Deuxièmement, tout le monde savait qu'un gel des moteurs arrivait. Chaque manufacturier a fait des changements, et quand vous modifiez à la fois la voiture et le moteur, ce genre de choses arrive, surtout quand vous poussez pour obtenir de la performance."

Cependant, Szafnauer est surpris du nombre d'abandons. Le team principal d'Alpine s'attendait à en voir bien plus en début de saison. "Pour moi, la surprise est qu'il n'y a pas eu plus d'abandons que ça, parce que tout est nouveau", explique-t-il, alors que son écurie a connu deux pannes sur les deux premières courses. "Je pense que tout le monde a fait un très, très bon boulot sur la fiabilité. Vous vous souvenez, à l'époque ? Vous arriviez à la première course, et seulement six ou huit voitures terminaient. Comme il s'agit d'un package totalement nouveau, et que tout le monde a mis au point un moteur en anticipant le gel, je suis étonné de voir à quel point les voitures sont fiables."