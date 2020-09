Des tests sur de nouveaux circuits auraient envoyé "un mauvais signal"

Le Règlement Sportif de la F1 permet aux écuries d'utiliser leurs monoplaces 2018 sans limites pour effectuer des tests sur circuit, tant que la FIA est informée de ces essais. Ainsi, certaines structures avaient prévu de se rendre au Mugello, à Portimão ou à Imola avant les courses qui ont été programmées sur ces circuits, qui n'étaient à l'origine pas inscrits au calendrier 2020.

Avant la confirmation officielle de ces Grands Prix, respectivement de Toscane, du Portugal et d'Émilie-Romagne, AlphaTauri a pu effectuer un test avec ses monoplaces 2020 (avec un roulage limité à 100 km sur des pneus de démonstration) et 2018 sur la piste d'Imola alors que Ferrari a roulé au Mugello avec la SF71H de 2018. Ces dernières semaines, des écuries ont négocié avec les circuits en question pour pouvoir y rouler également mais ces initiatives ont été tuées dans l’œuf.

Selon la volonté de Ross Brawn, manager sportif de la F1, les équipes se sont finalement mises d'accord dans le cadre de la Commission F1 pour ne plus organiser d'essais sur ces pistes. Les arguments avancés pour mettre en place une telle restriction tournaient autour de la question des coûts et du risque de voir certaines structures en tirer un avantage avant les Grands Prix. Ce changement réglementaire devrait prochainement être approuvé par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA.

McLaren fait partie des écuries qui n'ont pu réaliser de tests avant la reprise de la saison 2020, en l'absence de monoplace 2018 disponible. Mais Andreas Seidl explique toutefois que, si les essais n'avaient pas été interdits, il aurait peut-être fallu trouver une monoplace avec laquelle en organiser.

"Je suis très heureux de cette issue", a déclaré Seidl, quand Motorsport.com l'a interrogé sur la limitation des essais. "Et oui, ce n'est pas un secret que nous poussions également en ce sens parce que, surtout quand on pense au fait d'aller sur de nouveaux circuits, je pense que ça vous place en situation de désavantage compétitif si d'autres peuvent effectuer des tests. Je crois même que nous avons envisagé de prendre une de nos voitures et d'y aller."

Seidl estime également que les voyages supplémentaires imposés au personnel en cas d'essais posaient problème. "Ça aurait définitivement envoyé un mauvais signal pour le public également et envers notre personnel aussi dans le contexte du Covid, à une époque où nous devons éviter tout ce qui n'est pas nécessaire afin de protéger notre personnel."

"Je pense que ça aurait totalement été un mauvais signal de faire ces tests également. Et, en conséquence, je suis très heureux de l'issue. Et, en fin de compte, c'était une bonne chose de voir ça, toutes les équipes d'accord sur le sujet, ce qui n'est pas toujours le cas."

Du côté de Mercedes, un test a été organisé avant la reprise de la saison, à Silverstone, avec la W09 de 2018, pour permettre aux pilotes de retrouver le rythme et à l'équipe de se préparer aux nouveaux protocoles Covid. Et même s'il reconnaît que son écurie avait prévu de mettre en place des essais sur les nouveaux circuits du calendrier, Toto Wolff, le directeur exécutif, estime que la décision prise est la bonne.

"Nous aurions fait venir la voiture 2018 sur certaines de ces pistes", a-t-il répondu à Motorsport.com. "Nous avions prévu de nous rendre à Portimão, mais je crois que ce n'était pas une bonne décision. Nous cherchons tous à réduire les coûts avec les primes qui sont bien plus basses et, à cet égard, si personne ne tire d'avantage en ne faisant pas de tests, c'est la bonne chose à faire."

En 2017, Mercedes avait organisé un roulage sur le Circuit de l'Algarve avec une W06 de 2015 pilotée par George Russell et Nicholas Latifi. Mais Wolff estime que les connaissances récoltées à ce moment-là ne joueront pas un rôle. "Nous sommes allés à Portimão pas mal de fois, mais je ne pense pas que l'on puisse extraire des éléments de performance d'une voiture qui, à l'époque, était vieille de deux ans."

Quant à Günther Steiner, dont l'équipe Haas ne dispose pas d'une monoplace 2018 utilisable pour des essais, il a insisté sur la question des coûts. "Je veux dire que c'est la bonne chose à faire, surtout dans les circonstances financières dans lesquelles se trouvent la plupart des équipes. Nous n'avons pas besoin d'exagérer en ce moment."

