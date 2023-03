Tsunoda : AlphaTauri n'est "même pas proche" de la concurrence

Charger le lecteur audio

Avec Yuki Tsunoda 18e et Nyck de Vries 19e, l'AlphaTauri AT04 était la monoplace la plus lente du plateau ce vendredi lors des essais libres du Grand Prix de Bahreïn. Alors que les huit voitures les plus rapides se tenaient en moins de sept dixièmes à l'avant du peloton, Williams et AlphaTauri étaient près d'une seconde plus loin.

C'est de mauvais augure pour la petite Scuderia, d'autant que cette dernière n'a manifestement pas caché son jeu. Yuki Tsunoda est particulièrement pessimiste, si bien qu'il estime que la Q2 n'est actuellement pas à sa portée sans un gain d'au moins deux dixièmes.

"Cette journée n'a probablement pas été facile", commente le Japonais. "Les performances elle-mêmes ne paraissent pas bonnes par rapport aux autres concurrents pour l'instant, nous n'en sommes même pas proches. Évidemment, nous ne savons pas ce que font les autres équipes, mais même en prenant en compte une forte charge en carburant ou quelque chose du genre, nous sommes simplement trop loin par rapport à ce que nous voulions."

"Je ne sais pas si nous allons réussir à tout rassembler, nos limites sont nombreuses. Il reste une séance d'essais libres, je suis quand même optimiste. Il y a assurément un pas en avant par rapport à l'an dernier, dans quelques domaines."

"Sur le long relais, j'étais plus rapide que quelques voitures, et c'est bien. Mais comme je l'ai dit, je ne sais pas ce qu'ils font. Peut-être que les longs relais sont meilleurs que les runs de performance, peut-être que c'est bien à Bahreïn, mais je pense quand même que nous sommes trop loin en matière de performance. Il faut clairement que nous trouvions au moins deux dixièmes pour passer en Q2, pour être dans les points en course", conclut le pilote nippon.

La saison dernière, au volant d'une AlphaTauri apparemment plus compétitive, Yuki Tsunoda n'avait été éliminé en Q1 que sept fois en 22 Grands Prix.

Propos recueillis par Oleg Karpov

