Vasseur : Un rythme "génial" masqué par une Q2 "foirée"

Alfa Romeo connaît un excellent début de saison, après avoir passé deux années difficiles où le moindre point était un très bon résultat. En 2022, Valtteri Bottas a déjà terminé sixième à Bahreïn et a atteint la Q3 à deux reprises, tandis que Zhou Guanyu fait preuve d'une régularité impressionnante pour un rookie (10e et 11e sur les deux premières courses). Sur le circuit de Sakhir, Alfa Romeo a d'ailleurs obtenu sa première double arrivée dans les points depuis le Grand Prix d'Émilie-Romagne 2020.

En arrivant à Melbourne la semaine dernière, l'objectif pour l'écurie italo-suisse était de poursuivre sur cette bonne lancée. Cependant, les deux pilotes ont échoué à atteindre la Q3, mettant notamment fin à la série de 103 qualifications consécutives dans le top dix pour Bottas. Selon le Finlandais, cet échec vient du changement d'aileron survenu après le retrait de la quatrième zone DRS, la pièce étant moins adaptée pour les qualifications.

En course, l'ancien pilote Mercedes est longtemps resté bloqué derrière l'Aston Martin de Lance Stroll, avant de finalement grimper à la huitième place. Son coéquipier a échoué à la porte des points. Selon le patron de l'écurie Fred Vasseur, l'équipe était sur le même rythme que lors des deux premiers Grands Prix, mais l'élimination en Q2 l'a pénalisée pour la course.

"Il y a eu un pas en arrière en qualification, je pense que nous avons foiré la Q2", analyse Vasseur pour Motorsport.com. "Mais la Q1 a été très bonne. Nous étions P6, et le rythme de course était génial. Le problème est que nous avons perdu trop de temps sur la piste derrière [Lance] Stroll principalement. Mais dans l'ensemble, je suis très heureux du rythme, de celui de Zhou aussi parce qu'il s'est très bien débrouillé. Je crois que pour nous c'est un bon week-end, sur la même lignée que les deux premiers. Nous devons juste être un peu plus efficaces en Q2, et nous partirons dans une meilleure position et cela changera notre week-end. Globalement, je pense que nous avons fait un bon week-end."

Dimanche dernier, les quatre points marqués par Bottas ont permis à l'écurie de conserver sa sixième place au classement des constructeurs, dépassée par McLaren mais désormais devant Haas. Le patron français a déclaré qu'Alfa Romeo était "un peu inquiet" avant la manche australienne, et que le résultat obtenu est donc de bon augure pour la suite du championnat. "Je suis un peu plus confiant pour les deux ou trois prochains Grands Prix car nous avons également de bonnes mises à jour dans les tuyaux", affirme-t-il. "Et elles ont l'air bonnes."