La véritable Red Bull RB19 se dévoile à Bahreïn

Alors que débutent ce jeudi les trois seules journées d'essais hivernaux sur le circuit de Bahreïn, on a enfin pu découvrir à quoi ressemblait vraiment la Red Bull RB19. Présentée à New York il y a trois semaines, on savait qu'il s'agissait en réalité d'une version éloignée de ce qu'elle serait réellement au moment de prendre la piste, ce qui s'est vérifié ce matin lorsque la monoplace de l'écurie championne du monde a été sortie de son garage pour la première fois.

Cette RB19 avait bouclé un shakedown à Silverstone il y a quinze jours dans le plus grand secret, l'équipe veillant à ne diffuser aucune photo précise de sa dernière née. On constate aujourd'hui que cette Red Bull a été profondément revue au niveau aérodynamique par rapport à sa devancière, principalement en ce qui concerne la forme du nez, celle des pontons, ainsi que celle du capot moteur et de la boîte à air.

Ce jeudi, Max Verstappen est le premier à en prendre le volant pour les essais à Bahreïn. Le double Champion du monde en titre passera l'intégralité de la journée dans le baquet, avant que Sergio Pérez ne soit amené à lui succéder vendredi.

Toute la journée d'essais est à suivre en direct sur Motorsport.com en cliquant ici.