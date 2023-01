Verstappen ne comprend pas ses accrochages avec Hamilton

Charger le lecteur audio

Silverstone, Monza, Djeddah : Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont accrochés à de nombreuses reprises lors de leur bataille au sommet pour le titre mondial en 2021. Les deux champions ne se sont que rarement croisés en piste l'an dernier, puisque la Mercedes W13 était en difficulté, mais la Flèche d'Argent a progressé jusqu'à atteindre les avant-postes en fin de saison, notamment au Grand Prix de São Paulo.

Lors de cette avant-dernière manche de la campagne, Verstappen a attaqué Hamilton pour la deuxième place au début d'une épreuve menée par George Russell. Un freinage tardif a permis au Néerlandais de se hisser brièvement à la hauteur de la Mercedes dans la première partie du S de Senna, mais Hamilton est repassé partiellement devant dans la seconde courbe sans laisser beaucoup de place à son adversaire, qui n'a pas voulu céder : la collision était inévitable.

À l'époque, Verstappen avait indiqué avoir "senti que [Hamilton] n'avait aucune intention de [lui] laisser de la place" et déclaré que si c'était à refaire, il le referait, tandis que le Britannique avait jugé "naturel, quand on a le succès et le palmarès, de devenir une cible".

Cette tendance à l'accrochage interroge puisque Verstappen a connu des batailles plus propres avec Charles Leclerc ou encore George Russell. Et lorsque Motorsport.com lui demande dans un entretien exclusif s'il est correct de qualifier son style de pilotage de "sans compromis", particulièrement avec Hamilton, le pilote Red Bull n'est pas vraiment d'accord.

"Il faut que je fasse attention à ce que je vais dire, mais avec tous ceux contre qui je me suis battu [en 2022], ça a été des batailles vraiment dures, agressives, et nous ne nous sommes jamais vraiment accrochés", répond Verstappen. "Pour une raison qui m'échappe, avec Lewis, c'est une autre histoire. Et franchement, je ne comprends pas. Cette année, nous n'avons pas beaucoup bataillé, mais au Brésil, nous nous sommes accrochés. Ce n'était pas mon intention. J'ai été désigné coupable, ce que je n'ai pas trouvé juste. Si ç'avait été plutôt un incident de course, je pourrais faire avec. Mais… je ne comprends pas. Ce n'est peut-être qu'une question de génération – nous [les jeunes] nous comprenons mieux, nous courons de manière plus sympa les uns avec les autres."

Lewis Hamilton et Max Verstappen se félicitent après la course à Austin

"Je ne comprends pas. Mais je n'ai pas l'impression de faire quelque chose de différent avec Lewis par rapport à la manière dont je me bats avec les autres pilotes. Car la veille avec George, nous nous sommes battus de manière incroyable, en fermant la porte, en défendant, en freinant plus tard l'un que l'autre. J'y ai pris beaucoup de plaisir, et j'essayais de faire pareil lors de la course principale, d'avoir ce genre de bataille. Malheureusement, nous n'avons pas pu réussir."

Quant à savoir pourquoi il pense devoir faire attention à ce qu'il dit, Verstappen explique : "Parce qu'en Angleterre, ça peut très vite être accueilli comme une critique. Alors je me fais pointer du doigt. J'ai toujours beaucoup de respect pour Lewis en raison de ce qu'il a accompli en F1, mais c'est pour ça que je ne comprends pas vraiment pourquoi nous ne pouvons pas vraiment courir comme je l'ai fait avec tous les autres. Bien sûr, chacun a une approche différente. Je sais que Charles est un peu différent de George, de Carlos [Sainz] ou de Checo [Pérez], par exemple. Il faut bel et bien que je fasse un peu plus attention avec ça, car c'est tout de suite pris comme une critique, et les gens se mettent à m'attaquer. Ce n'est pas mon intention."

Propos recueillis par Alex Kalinauckas

