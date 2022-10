Verstappen ne s'est pas amusé en EL2 : "Ils m'ont donné le pneu C1"

Charger le lecteur audio

C'est un vendredi inhabituel qui a eu lieu au Grand Prix des États-Unis, avec une seconde séance d'essais libres prolongée pour atteindre 90 minutes et consacrée aux essais des pneus Pirelli 2023. Après des EL1 conclus au deuxième rang, Max Verstappen n'a clairement pas pris de plaisir sur le Circuit des Amériques lorsqu'un train du composé le plus dur lui a été confié à l'occasion des tests pour l'an prochain.

"Les EL1 se sont plutôt bien passés", commente le double Champion du monde. "Nous avons essayé quelques choses avec la voiture et nous étions immédiatement au niveau, alors c'était très positif. Nous savions évidemment que les EL2 allaient être différents, et en plus ils m'ont donné le pneu C1, que nous n'utilisons même pas ici, alors il était très dur et c'était un peu difficile d'arriver à le déchiffrer. Mais au moins, nous avons mené le programme à bien."

"C'est pareil pour tout le monde", ajoute-t-il au sujet du manque de données collectées pour préparer le reste du week-end. "Nous avons quelques informations des EL1, et je pense que la voiture était déjà dans une assez bonne fenêtre. Ça devrait aller pour nous, mais on verra demain où nous nous situons sur un tour. Les longs relais sont un peu plus un point d'interrogation, simplement car nous avons manqué les EL2, mais je pense que ça ira."

Sergio Pérez est également satisfait du travail abattu en EL1, même si le comportement de sa Red Bull RB18 est manifestement perfectible. "Nous avons un peu de [travail à faire sur] l'équilibre avec les virages rapides par rapport aux lents", estime le Mexicain. "Je pense qu'il faut que nous améliorions un peu l'équilibre pour pouvoir réduire la dégradation, puis tout viendra."

Pénalisé de cinq places sur la grille de départ pour un changement de moteur, Pérez a la ferme intention de limiter la casse en se hissant aux avant-postes lors des qualifications. "Espérons que demain, avec la séance courte [d'EL3], nous pourrons tout réussir et faire des qualifs solides, car étant donné que nous avons une pénalité, nous avons besoin de bonnes qualifs pour pouvoir nous élancer aussi haut que possible", conclut celui qui a marqué des points lors des six dernières éditions de l'épreuve texane.