Sergio Pérez et Zhou Guanyu pénalisés à Austin

Le week-end du Grand Prix des États-Unis se complique quelque peu pour Sergio Pérez et Zhou Guanyu. Les deux pilotes, qui évoluent à deux extrémités de la grille de départ, écopent chacun d'une pénalité de cinq places sur la grille de départ, un cinquième moteur neuf ayant été monté sur leur monoplace, quand le quota autorisé est de trois. Ce n'est donc pas leur première sanction cette année.

Seul le moteur est neuf sur la Red Bull du Mexicain et l'Alfa Romeo du Chinois sur le Circuit des Amériques ; aucune autre pièce hors quota n'a été montée sur le reste de leurs unités de puissance respectives, ce qui explique qu'ils s'en tirent avec cinq places de pénalité et non avec un départ en fond de grille.

Rappelons que Pérez est dans la lutte pour la deuxième place du championnat des pilotes, disposant actuellement d'un point d'avance sur Charles Leclerc, tandis que Red Bull Racing conserve de bonnes chances de remporter le titre des constructeurs ce dimanche, en dépit de la sanction qui sera infligée à son second pilote sur la grille de départ.