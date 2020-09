Max Verstappen élu "Pilote du Jour" du GP de Russie 2020

Au départ, Max Verstappen s'est manqué et a été passé par Valtteri Bottas rapidement. Au premier freinage, le Néerlandais n'a pas fait l'effort de prendre le virage alors qu'il était dépassé par la Renault de Daniel Ricciardo. Ressortant à côté de l'Australien dans le virage 3 après avoir emprunté à pleine vitesse le chemin tracé dans l'échappatoire, il s'est replacé derrière avant de reprendre sa position de façon musclée au virage 5, peu avant le Safety Car pour l'accident de Carlos Sainz.

Par la suite, sa course a été tranquille : incapable de suivre le rythme de Valtteri Bottas, il a gagné une position sur la pénalité de Lewis Hamilton et a géré à partir de là la seconde place qui lui était acquise. Un effort en fin d'épreuve lui a permis de se rapprocher du Finlandais, ce dernier étant en pleine gestion de sa machine et du trafic.

Les "Pilotes du Jour" de la saison 2020

Grand Prix Pilote du Jour Autriche Alexander Albon (Red Bull) Styrie Sergio Pérez (Racing Point) Hongrie Max Verstappen (Red Bull) Grande-Bretagne Lewis Hamilton (Mercedes) 70e Anniversaire Max Verstappen (Red Bull) Espagne Sebastian Vettel (Ferrari) Belgique Pierre Gasly (AlphaTauri) Italie Pierre Gasly (AlphaTauri) Toscane Daniel Ricciardo (Renault) Russie Max Verstappen (Red Bull)

Titres de "Pilote du Jour" par pilote (depuis 2016)

Pilote Nombre de récompenses Max Verstappen 28 Sebastian Vettel 17 Lewis Hamilton 8 Daniel Ricciardo 8 Valtteri Bottas 6 Charles Leclerc 5 Kimi Räikkönen 3 Sergio Pérez 3 Pierre Gasly 3 Romain Grosjean 2 Fernando Alonso 2 Lando Norris 2 Alexander Albon 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1 Nico Hülkenberg 1

