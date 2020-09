Sebastian Vettel ne voit pas son avenir ailleurs qu'en F1

Sebastian Vettel va quitter Ferrari en fin d'année après six saisons passées à Maranello, l'équipe ayant choisi de ne pas prolonger son contrat. Si l'Allemand a confirmé des négociations peu avancées avec Renault avant que l'écurie ne décide de recruter Fernando Alonso et "de vagues discussions" avec Racing Point, qui deviendra l'an prochain Aston Martin, il a également récemment indiqué ne pas avoir de nouvelles sur son futur.

Aucun baquet encore disponible ne semble pouvoir vraiment rapprocher Vettel de la victoire en 2021, ce qui interroge forcément sur l'intensité du désir de rester en F1 du quadruple Champion du monde. Questionné par Motorsport.com sur le sujet, il a indiqué vouloir demeurer en discipline reine pour "accomplir quelque chose" avec une écurie qui a le potentiel pour se battre et progresser.

"Je n'ai pas beaucoup d'intérêt à m'engager dans une équipe qui ne sera pas en mesure de se battre pour quelque chose qui en vaut la peine [et] d'aller dans une bonne direction pour l'avenir. Je pense que la grande inconnue, ce sont les règles pour 2022. De toute évidence, beaucoup d'équipes espèrent que cela changera beaucoup de choses. Je pense que nous devrons attendre de voir. Je vous ferai savoir dès que j'aurai des nouvelles."

Il a toutefois insisté sur le fait qu'il ne cherchait pas à aller en IndyCar ou en Endurance, par exemple. "Pour l'instant, je suis concentré sur la Formule 1, et comme je l'ai dit auparavant, à cet égard, je n'ai pas cherché d'alternatives."

L'option la plus envisageable pour l'Allemand de 33 ans semble aujourd'hui être Aston Martin, même si Sergio Pérez, un temps annoncé partant, s'est montré ces derniers temps de plus en plus confiant concernant le fait de pouvoir demeurer dans son baquet. Vettel a pour sa part indiqué qu'il n'aurait pas de problème à prendre une année sabbatique si nécessaire. Et l'éventualité d'occuper un poste de direction dans une écurie à l'avenir ?

"J'ai entendu dire que les équipes de Formule 1 pouvaient coûter assez cher, donc je crois qu'il faut que je sois intelligent sur le sujet. Je ne sais pas, je ne pense pas pouvoir vous donner une réponse précise. Ça dépend du poste exact et du challenge. Évidemment, j'ai une grande passion et une grande connaissance de la discipline, donc l'avenir le dira. Mais, pour l'instant, je me vois plus dans la voiture qu'en dehors.

Avec Luke Smith et Roberto Chinchero