Vettel : La F1 devrait pousser pour des technologies vertes

Avant même les premiers tours de roue du Grand Prix d'Italie, Sebastian Vettel avait déclaré que la F1, en tant que discipline, aurait une "immense montagne à gravir pour continuer à exister, continuer à attirer le public et partager des émotions, de la passion". Une vision des choses crépusculaire dans un contexte difficile que l'Allemand a pu développer par la suite.

"Ce que je voulais dire, c'est que nous pouvons faire mieux que ce que nous faisons actuellement, pour protéger le monde, l'environnement", a précisé le quadruple Champion du monde. "[Il y a] des Championnats du monde dans beaucoup de sports différents, mais la Formule 1 se tient tout autour du globe chaque année et dans beaucoup de pays différents."

"Et en tant que sport mondial, nous devrions agir de façon responsable et je pense que la Formule 1 devrait servir d'exemple au lieu de réagir à la pression de l'extérieur. Donc, en ce qui concerne l'environnement, évidemment nous pilotons [chaque] week-end des voitures, nous brûlons du carburant, qui est probablement une très petite quantité de l'énergie totale ou de l'empreinte carbone totale, si vous voulez parler en termes de CO2."

"Mais tout de même, je crois qu'il faut commencer à agir de plus en plus, en donnant le bon exemple. Et pas seulement sur notre empreinte carbone, sur d'autres choses également. Nous trouvons toujours de petites choses, pour être un peu plus spécifique [sur les exemples], mais je crois que chaque petite chose fait une différence."

"La quantité de bouteilles de plastique que nous avons [et] consommons pendant le week-end, je pense qu'il y a des solutions pour ça. Comment nous alimentons certains panneaux dans le paddock ? Il y a des solutions pour cela. Je crois que nous devrions être à l'avant-garde dans l'effort pour des développements plutôt que d'utiliser ce qui est pratique et peu cher afin de faire facilement fonctionner les choses."

Lire aussi : Le plan de la F1 pour être neutre en carbone en 2030

Vettel a également mis l'accent sur le fait de pouvoir utiliser une technologie de voitures de route qui pourrait aider l'environnement. "La F1 est le pinacle du sport automobile quand il s'agit du développement des voitures, mais je pense que ça ne s'arrête pas là. Et aussi, quand vous parlez des voitures, je pense qu'il y a désormais ce qui peut être fait afin d'avoir une plus grande pertinence pour l'avenir, pour trouver notre technologie de route dans quelques années."

Le GP de Grande-Bretagne 2020 a été la cible d'une action de manifestants du groupe Extinction Rebellion, qui a pénétré dans l'enceinte du circuit et déployé une banderole juste derrière la grille de départ au moment du départ. Le groupe a salué l'engagement de la F1 à devenir neutre en matière d'émission carbone et souhaitait envoyer un message aux gouvernements britanniques et d'Union européenne.