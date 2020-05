Sergio Agüero rejoint six pilotes de F1 au Virtual GP d'Espagne

Une semaine après le Virtual Grand Prix du Brésil, qui remplaçait le Grand Prix des Pays-Bas prévu à la même date, le peloton virtuel de la F1 se retrouvera sur le circuit de Barcelona-Catalunya pour le Virtual GP d'Espagne, cinquième épreuve officielle organisée par la Formule 1. Le plateau commence à se remplir et l'on sait déjà que l'on pourra retrouver les mêmes pilotes de F1 actifs que lors de la manche précédente.

Charles Leclerc, Alex Albon, Lando Norris, Antonio Giovinazzi, George Russell et Nicholas Latifi seront en effet présents pour la course, qui se tiendra toujours sur 50% de la distance d'un vrai Grand Prix. Carlos Sainz, présent lors de l'avant-dernière manche en date, ne sera pas de la partie. Chez Red Bull, Albon sera encore accompagné par une célébrité, mais il ne s'agira plus du joueur de cricket Ben Stokes, qui était engagé lors des courses précédentes.

L'équipe autrichienne s'est attaché les services d'un nom encore plus populaire mondialement, celui du footballeur Sergio Agüero. L'attaquant de Manchester City sera l'une des attractions à suivre ce dimanche et ne sera pas le seul footballeur engagé puisque Thibault Courtois, le gardien de but du Real Madrid, participera aussi à la course sous les couleurs d'Alfa Romeo. Le joueur du FC Barcelone, Arthur Melo, fera ses débuts sous les couleurs de Haas F1 Team.

Renault poursuit avec un duo composé d'un pilote et d'une célébrité, et cette dernière est toujours le golfeur Ian Poulter, qui sera accompagné par l'un des membres de la Renault Sport Academy, Max Fewtrell. Chez AlphaTauri, le line-up sera 100% italien avec l'engagement de Vitantonio Liuzzi et du YouTuber Andrea Pirillo. Liuzzi rejoindra d'autres anciens pilotes de F1 comme Stoffel Vandoorne et Esteban Gutierrez, qui devraient continuer à défendre les couleurs de Mercedes. Racing Point a également confirmé que David Schumacher disputerait son second Virtual GP.

"Cette semaine verra l'un des plateau les plus excitants que nous avons pu avoir sur un Virtual Grand Prix, et nous sommes ravis d'accueillir certains des plus grands footballeurs au monde pour courir aux côtés de pilotes issus du monde de la F1 et du sport automobile", a déclaré Julian Tan, directeur du numérique et de l'eSport de la F1. "Leur désir de participer est le témoignage du succès et de la popularité des F1 Esports Virtual Grands Prix, et nous sommes fiers de pouvoir nous associer dans la compétition pour offrir du spectacle aux fans de sport lors de ces moments difficiles."