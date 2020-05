Après son test avec Ferrari, Kvyat voulait "revenir à tout prix" en F1

Après une saison 2017 très difficile, qui suivait elle-même une année 2016 compliquée sur le plan mental par sa rétrogradation chez Toro Rosso au bout de quatre Grands Prix, Daniil Kvyat avait été remercié du programme Red Bull quelques épreuves avant la fin de la campagne. Il avait par la suite rebondi chez Ferrari en tant que pilote de développement pour la saison 2018. Un peu à la surprise générale, le Russe fut rappelé par Helmut Marko, le conseiller en charge de la filière des jeunes pilotes du géant autrichien de la boisson énergisante, qui l'aligna l'an passé chez Toro Rosso (depuis devenu AlphaTauri) aux côtés du débutant Alexander Albon, puis de Pierre Gasly en fin d'exercice.

Dans le cadre de son rôle chez la Scuderia Ferrari, Kvyat avait eu l'opportunité de réaliser un test Pirelli sur piste humide en avril 2018 sur le tracé de Fiorano. Ce roulage, effectué au volant de la SF71H, l'a beaucoup impressionné et lui a fait comprendre qu'il devait se battre pour revenir dans la discipline reine. "C'était très émouvant pour moi, parce que c'était une Ferrari, à Fiorano", a-t-il expliqué dans le podcast de la F1, Beyond the Grid.

"C'était vraiment cool. Je n'avais rien piloté depuis six mois à peu près, et j'ai beaucoup aimé. Ce jour-là, j'ai compris que je voulais revenir à tout prix en Formule 1, car c'était ce que je voulais faire, c'est ce dans quoi je suis le meilleur. Également, ce test était très solide, très régulier et avec des bons temps au tour. Tout le monde était assez content."

Un test concluant mais qui a suscité chez Kvyat de la nervosité, en dépit de ses quatre saisons d'expérience en F1 à l'époque. "Je me souviens que j'étais très nerveux au petit déjeuner. Je me suis dit : 'OK, essaie juste de ne pas partir en tête-à-queue dans le tour de sortie', parce que je n'avais pas piloté de voiture depuis un moment et j'étais un peu inquiet. Mais par chance, j'ai pris la piste et j'ai commencé à freiner de plus en plus tard, et ça allait."

Revenant sur son éviction du programme Red Bull puis sur les mois loin des grilles de F1, Kvyat pense que le rôle de pilote de développement occupé à Maranello a été "très important" pour sa reconstruction personnelle. "Je sentais que j'avais besoin de cette pause après des moments pas faciles. D'une certaine manière, c'était très agréable de passer du temps à la maison, de juste s'entraîner pour se vider la tête et parfois de ne rien faire."

"En tant que pilote de développement pour Ferrari et parce que j'aime beaucoup les équipes italiennes, j'avais quand même un travail que dans un sens j'appréciais. Ferrari a une immense histoire. Ce n'était pas le travail que je voulais, mais j'avais le sentiment de donner des résultats à l’équipe et d'aider au développement de la voiture. Ils voyaient que je faisais de mon mieux pour eux et ce travail était d'une certaine manière satisfaisant."

Voir aussi :