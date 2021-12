Une Williams FW07 en piste en hommage à Frank Williams

Utilisez les flèches sur l'image ci-dessus ou sur votre clavier pour passer d'une photo à l'autre.

Les hommages à Frank Williams vont se multiplier ce week-end au Grand Prix d'Arabie saoudite, alors que le légendaire fondateur éponyme de l'écurie nous a quittés dimanche dernier.

Il se trouve qu'il était déjà prévu que la Williams FW07, menée au titre mondial par Alan Jones en 1980 dans sa version B, effectue des tours de démonstration à Djeddah, car elle était sponsorisée par la compagnie aérienne Saudia ; Martin Brundle et Damon Hill en ont déjà pris le volant, et un tour d'honneur va désormais avoir lieu avant la course en hommage à Sir Frank.

On ne sait pas qui la conduira alors, même si Hill, sacré avec l'écurie britannique en 1996, serait un choix évident. L'Anglais a récemment salué la mémoire de son ancien patron auprès de Sky Sports : "Sir Frank m'a donné une telle chance dans ma vie, je lui suis redevable à jamais. Il a été une personne très importante dans ma carrière, ainsi qu'un immense contributeur de notre sport. Frank était passionné par les voitures, par la course. Il n'y avait vraiment rien d'autre qui l'intéressait et il était remarquable à tous les égards."

"Ce qu'il a accompli perdurera très longtemps. En tant que propriétaire et fondateur d'équipe, il n'y en aura pas d'autre comme lui, car je crois que la nature de la F1 a légèrement changé désormais. Je dirais que la seule personne à qui je peux le comparer, c'est Enzo Ferrari. Il était aussi passionné par ses voitures et aussi dévoué pour voir son équipe et ses voitures en piste. Il incarnait le propriétaire/compétiteur. Il aimait la Formule 1 et il aimait la course."

Une minute de silence aura lieu dimanche à 19h20 (heure locale), après la parade des pilotes, en présence de tous les pilotes et directeurs d'équipe, ainsi que des dirigeants de la F1, Stefano Domenicali et Ross Brawn, et de Jean Todt, qui vit les derniers instants de son ultime mandat de président de la FIA. Sir Frank Williams recevra ensuite une ovation.

