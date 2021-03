Toutes les Williams de l'Histoire de la F1

La saison 2020 a marqué pour l'écurie Williams un tournant important de son histoire longue de quatre décennies. En effet, Frank Williams et sa famille tout entière, dont sa fille Claire qui occupait dans les faits la tête de l'équipe depuis plusieurs années, se sont retirés au profit d'un fonds d'investissement américain, Dorilton Capital.

Cette vente coïncide avec l'une des périodes les plus difficiles de l'Histoire de la structure basée à Grove, qui a terminé l'an passé et pour la troisième campagne consécutive à la dernière position du classement constructeurs, n'inscrivant aucun point en 17 Grands Prix disputés (une première depuis 1976).

Bien loin est le temps où l'équipe indépendante remportait ses premiers titres au début des années 1980 avec Alan Jones, Carlos Reutemann et le moteur Cosworth, et allait ouvrir la voie à la domination des moteurs Honda, avec les titres de 1986 et 1987 grâce au duo Nelson Piquet-Nigel Mansell.

Après avoir été éclipsé par McLaren à la fin des années 1980 et au début des années 1990, Williams va connaître son âge d'or grâce au partenariat avec Renault. Celui-ci aboutira sur des titres en 1992 avec la domination absolue exercée par Mansell au volant de l'emblématique FW14B, cette dernière suivie par la non moins excellente FW15C qui offrira à Alain Prost son ultime couronne mondiale.

La saison 1994 verra le titre constructeurs tomber dans l'escarcelle de l'écurie en dépit de restrictions réglementaires destinées à la priver d'une partie de son avantage technique et du décès en course d'Ayrton Senna. Impossible, en revanche, d'éviter le carton plein des adversaires Benetton/Michael Schumacher en 1995. Les sommets seront toutefois vite retrouvés dès 1996 et 1997 avec les championnats remportés côté équipes et chez les pilotes grâce à Damon Hill et Jacques Villeneuve. La fin de la collaboration avec Renault sonnera toutefois le glas des ambitions de sacre.

Au début des années 2000, Williams reste une force sur laquelle compter mais Ferrari place la barre si haut que les titres sont inatteignables, et le lent mais inéluctable déclin débutera véritablement à partir de 2004 avant de se terminer sur une saison 2013 avec seulement cinq unités inscrites. Les années 2014-2015 replaceront provisoirement Grove dans le top 3 mais surtout à la faveur du choix du moteur Mercedes, alors clairement au-dessus du lot. Par la suite, les choses reviendront au niveau de la fin de l'ère V8, au point que l'écurie n'inscrive qu'un seul point sur les deux saisons qui viennent de s'écouler.

Les Williams de la F1

1975 : Williams-Cosworth FW 1 / 47 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Tony Brise, Jacques Laffite, Damien Magee, Arturo Merzario, Ian Scheckter, Jo Vonlanthen, Renzo Zorzi. 1975-1976 : Williams-Cosworth FW04 2 / 47 Photo de: LAT Images Pilotes : Jacques Laffite, Arturo Merzario, Ian Scheckter, Renzo Zorzi. 1976 : Wolf Williams-Cosworth FW05 3 / 47 Photo de: LAT Images Pilotes : Hans Binder, Warwick Brown, Jacky Ickx, Michel Leclere, Arturo Merzario. 1978 : Williams-Cosworth FW06 4 / 47 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilote : Alan Jones 1979 : Williams-Cosworth FW07 5 / 47 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Alan Jones, Clay Regazzoni 1980 : Williams-Cosworth FW07B 6 / 47 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Alan Jones, Carlos Reutemann 1981 : Williams-Cosworth FW07C 7 / 47 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Alan Jones, Carlos Reutemann 1982 : Williams-Cosworth FW08 8 / 47 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Carlos Reutemann, Mario Andretti, Derek Daly, Keke Rosberg 1983 : Williams-Cosworth FW08C 9 / 47 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Keke Rosberg, Jacques Laffite, Jonathan Palmer 1984 : Williams-Honda FW09 10 / 47 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Jacques Laffite, Keke Rosberg 1985 : Williams-Honda FW10 11 / 47 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Nigel Mansell, Keke Rosberg 1986 : Williams-Honda FW11 12 / 47 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Nigel Mansell, Nelson Piquet 1987 : Williams-Honda FW11B 13 / 47 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Nigel Mansell, Riccardo Patrese, Nelson Piquet 1988 : Williams-Judd FW12 14 / 47 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Nigel Mansell, Martin Brundle, Jean-Louis Schlesser, Riccardo Patrese 1989 : Williams-Renault FW13 15 / 47 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Thierry Boutsen, Riccardo Patrese 1990 : Williams-Renault FW13B 16 / 47 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Thierry Boutsen, Riccardo Patrese 1991 : Williams-Renault FW14 17 / 47 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Nigel Mansell, Riccardo Patrese 1992 : Williams-Renault FW14B 18 / 47 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Nigel Mansell, Riccardo Patrese 1993 : Williams-Renault FW15C 19 / 47 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Damon Hill, Alain Prost 1994 : Williams-Renault FW16 20 / 47 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Damon Hill, Ayrton Senna, David Coulthard, Nigel Mansell 1995 : Williams-Renault FW17B 21 / 47 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Damon Hill, David Coulthard 1996 : Williams-Renault FW18 22 / 47 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Damon Hill, David Coulthard 1997 : Williams-Renault FW19 23 / 47 Photo de: LAT Images Pilotes : Heinz-Harald Frentzen, Jacques Villeneuve 1998 : Williams-Mecachrome FW20 24 / 47 Photo de: LAT Images Pilotes : Heinz-Harald Frentzen, Jacques Villeneuve 1999 : Williams-Supertec FW21 25 / 47 Photo de: LAT Images Pilotes : Ralf Schumacher, Alessandro Zanardi 2000 : Williams-BMW FW22 26 / 47 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Ralf Schumacher, Jenson Button 2001 : Williams-BMW FW23 27 / 47 Photo de: BMW AG Pilotes : Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher 2002 : Williams-BMW FW24 28 / 47 Photo de: BMW AG Pilotes : Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher 2003 : Williams-BMW FW25 29 / 47 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher 2004 : Williams-BMW FW26 30 / 47 Photo de: BMW AG Pilotes : Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher 2005 : Williams-BMW FW27 31 / 47 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Mark Webber, Nick Heidfeld, Antonio Pizzonia 2006 : Williams-Cosworth FW27 32 / 47 Photo de: Alessio Morgese Pilotes : Nico Rosberg, Mark Webber 2007 : Williams-Toyota FW29 33 / 47 Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotes : Nico Rosberg, Alexander Wurz, Kazuki Nakajima 2008 : Williams-Toyota FW30 34 / 47 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Nico Rosberg, Kazuki Nakajima 2009 : Williams-Toyota FW31 35 / 47 Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotes : Nico Rosberg, Kazuki Nakajima 2010 : Williams-Cosworth FW32 36 / 47 Photo de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Pilotes : Rubens Barrichello, Nico Hülkenberg 2011 : Williams-Cosworth FW33 37 / 47 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Rubens Barrichello, Pastor Maldonado 2012 : Williams-Renault FW34 38 / 47 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Pastor Maldonado, Bruno Senna 2013 : Williams-Renault FW35 39 / 47 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Pastor Maldonado, Valtteri Bottas 2014 : Williams-Mercedes FW36 40 / 47 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Felipe Massa, Valtteri Bottas 2015 : Williams-Mercedes FW37 41 / 47 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Felipe Massa, Valtteri Bottas 2016 : Williams-Mercedes FW38 42 / 47 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Felipe Massa, Valtteri Bottas 2017 : Williams-Mercedes FW40 43 / 47 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Lance Stroll, Felipe Massa, Paul di Resta 2018 : Williams-Mercedes FW41 44 / 47 Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotes : Lance Stroll, Sergey Sirotkin 2019 : Williams-Mercedes FW42 45 / 47 Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images Pilotes : Robert Kubica, George Russell 2020 : Williams-Mercedes FW43 46 / 47 Photo de: Charles Coates / Motorsport Images Pilotes : Jack Aitken, Nicholas Latifi, George Russell 2021 : Williams-Mercedes FW43B 47 / 47 Photo de: Williams Pilotes : Nicholas Latifi, George Russell

