Wolff clarifie ses propos sur l'avenir d'Ocon

S'il a fait partie du programme de jeunes pilotes de Mercedes pendant cinq ans et continue de voir sa carrière gérée par Toto Wolff et la marque à l'étoile, Esteban Ocon est avant tout pilote Alpine, insiste l'Autrichien, et n'est par conséquent pas directement candidat à un baquet Mercedes pour 2022.

S'il est probable que Lewis Hamilton pilote une Flèche d'Argent pour une dixième saison consécutive l'an prochain, l'avenir de Valtteri Bottas est plus incertain, dans un contexte où le prometteur George Russell verra son contrat avec Williams prendre fin au terme de la campagne actuelle. Esteban Ocon, quant à lui, avait été sérieusement considéré par Mercedes pour remplacer le Finlandais en 2019 et surtout en 2020, sans succès. Ce week-end, Wolff a justement mentionné Ocon parmi les éventuels candidats à un baquet 2022, mais il a tenu à clarifier ses propos par la suite.

"C'est une situation un peu bizarre, car il est jeune pilote Mercedes depuis longtemps (sic), et il est pilote d'usine Alpine désormais", a souligné Wolff. "C'est un fait. Je pense que la situation est bonne pour lui là-bas. Il progresse, il réalise des performances. Il est français. Toutes ces planètes sont alignées. Que faire à l'avenir, je pense que ce doit être la décision de Laurent [Rossi, PDG d'Alpine] et d'Esteban en premier lieu, avant que nous ne commencions à donner notre avis."

Quant au principal intéressé, qui impressionne son manager par ses performances, il préfère logiquement se focaliser sur son écurie actuelle pour l'instant.

"Ce sur quoi je me concentre, c'est faire du bon travail ici, chez Alpine", insiste Ocon. "Je pense qu'il nous faut être contents de nos progrès, et je suis également content des progrès que j'ai réalisés cette année. Je me concentre sur le fait d'obtenir le meilleur résultat possible à chaque course. Forcément, si l'on est performant, il y a des discussions et des choses qui se passent. Mais mon objectif est d'être performant pour l'équipe avec laquelle je cours. Actuellement, je suis ici chez moi."

Propos recueillis par Luke Smith