Wolff : Discuter avec Masi "ne m'intéresse pas"

Mercedes ne fera finalement pas appel après le rejet de sa réclamation concernant les événements du Grand Prix d'Abu Dhabi, mais cela ne signifie pas que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes du côté de la marque à l'étoile. En outrepassant deux points de l'Article 48.12 du Règlement Sportif en relançant la course après l'intervention de la voiture de sécurité, Michael Masi a pris une décision qui a fait basculer le titre mondial, faisant de Lewis Hamilton une proie facile pour un Max Verstappen en pneus tendres neufs.

Cette décision, Toto Wolff ne la comprend pas, compte tenu du fait que l'an dernier au Nürburgring, la voiture de sécurité s'était éternisée afin de laisser le temps à toutes les monoplaces de reprendre leur tour de retard, ce qui n'a pas été le cas cette fois. "Comment est-ce possible qu'il y a 14 mois au Grand Prix de l'Eifel, l'explication qui a été donnée soit exactement l'inverse de ce qui s'est passé dimanche ?" s'insurge le directeur de Mercedes AMG F1.

"L'explication qui a été donnée est que la raison pour laquelle la voiture de sécurité est restée si longtemps en piste est que toutes les voitures devaient reprendre leur tour de retard, et il avait été expliqué qu'il s'agissait de suivre la réglementation sportive. Il y a 14 mois, non seulement la décision a été prise d'une manière complètement différente, mais l'on donne une explication qui est différente à 180° de ce qui s'est passé il y a 14 mois."

Si pour Wolff il ne s'agit "pas seulement" de changer de directeur de course mais d'améliorer "tout le système décisionnaire", le rôle de Masi dans le dénouement du Grand Prix est évident. Lorsqu'il lui est demandé si les deux hommes ont discuté depuis lors, l'Autrichien rétorque : "Avoir une conversation avec Michael Masi ne m'intéresse pas. Les décisions qui ont été prises dans les quatre dernières minutes de cette course ont fait perdre à Lewis Hamilton un titre mondial mérité. Son pilotage en particulier lors des quatre dernières courses était parfait, il avait d'emblée une avance dominatrice dimanche à Abu Dhabi. Il s'est imposé au départ et n'a plus jamais cédé la première place. Le voler au dernier tour de la course est inacceptable. C'est pourquoi d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel, je ne peux pas… Mes valeurs et mon sens de l'intégrité ne sont simplement pas compatibles avec les décisions qui ont été prises dimanche, et c'est à la FIA de décider à l'avenir comment ces décisions et ces situations peuvent être évitées."

Michael Masi, directeur de course FIA

"Ça ne m'aurait pas du tout dérangé que Max et Red Bull remportent le championnat dimanche et cette situation n'a rien à voir avec Max. Il est un champion méritant, son pilotage est exceptionnel et Red Bull est un compétiteur féroce, j'ai le plus grand respect pour les gens qui y travaillent. Cela n'a rien à voir avec eux. Mais j'aurais adoré éviter ça, [éviter] toutes ces discussions et les dégâts qui ont été faits à la F1 en prenant des décisions entières, sportives et justes dimanche. La FIA doit donc décider comment aller de l'avant. Je pense que nous avons eu un bon dialogue avec la FIA ces derniers jours. Je fais confiance à la commission qu'elle a mise en place pour formuler ensemble, avec tous nos concurrents et les pilotes des autres écuries, les bonnes décisions et actes afin d'éviter un tel scénario à l'avenir."

En effet, la FIA a annoncé la formation d'une commission qui va enquêter sur les événements du Grand Prix d'Abu Dhabi afin d'en tirer des leçons. "J'attends de la commission qu'elle apporte non seulement des mots mais aussi des actes, et nous la tiendrons responsable de ces actes. Nous ne pouvons continuer dans un sport qui est censé être un sport avant d'être un divertissement et pas l'inverse, et nous sommes pris en otage par des décisions improvisées dans tous les domaines, technique comme sportif. Par conséquent, il doit y avoir des mesures claires en place avant le début de la saison, afin que chaque pilote, chaque écurie et les fans comprennent ce qui est acceptable ou non", conclut Wolff.

Propos recueillis par Jonathan Noble