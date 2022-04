Wolff : "Tout est à jeter dans ce week-end"

Charger le lecteur audio

Touché par un problème de mise en température des pneus vendredi, lors des qualifications du Grand Prix d'Émilie-Romagne, Mercedes a réalisé sa plus mauvaise performance sur les dix dernières années en voyant Lewis Hamilton et George Russell être éliminés en Q2.

Bien plus à l'aise sur des relais plus longs, l'équipe avait espoir de remonter pour la course sprint de 100 kilomètres définissant la grille de départ du Grand Prix. Les deux pilotes de la marque à l'étoile ont néanmoins stagné dans le ventre mou du peloton, dans l'incapacité de se défaire de la Haas de Mick Schumacher pour Russell (classé onzième) et de l'Aston Martin de Sebastian Vettel pour Hamilton (qui a quant à lui perdu une place et a terminé quatorzième).

"Je pense que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que nous avons une voiture qui n'est pas assez bonne, qui n'a pas plus de performance que certaines voiture du milieu de grille pour les dépasser", tranche Toto Wolff, le directeur d'équipe. "Je pense que si nous avions roulé à l'air libre, le tableau n'aurait pas été différent des courses précédentes. L'écart [de performance] n'est pas assez grand pour dépasser les voitures ici et la voiture n'est pas assez bonne pour dépasser toutes ces voitures qui sont à quatre ou cinq dixièmes."

Bien qu'il reste encore une course de 300 kilomètres à compléter et qu'une arrivée dans les points est encore possible, Wolff est déjà certain qu'il n'y a rien à sauver du week-end d'Imola. "Je pense que les points doivent être [l'objectif] minimum mais ce n'est pas là que nous avons défini nos attentes, donc tout est à jeter dans ce week-end", lance-t-il.

"On peut dire que l'on essaie d'apprendre mais nous n'avons pas été bons avec la mise en température des pneus, c'est pourquoi il n'y a pas grand-chose à faire. On ne peut pas s'attendre à un miracle au départ parce que les dépassements sont très difficiles. On peut gagner des places, nous l'avons montré [dans le Sprint] mais [lentement]. Donc, au-delà du fait que nous apprenons, c'est une autre leçon d'humilité."

Les pilotes Mercedes ont été pris dans un train lors du Sprint d'Imola

Bien que le DRS ait été utilisé à bon escient sur la longue ligne droite des stands du circuit d'Imola par plusieurs pilotes, dont le vainqueur Max Verstappen pour son dépassement sur Charles Leclerc, lors du Sprint, la petite vitesse de pointe des pilotes Mercedes a entravé toute tentative de remontée. L'équipe doit donc redoubler d'inventivité avec la stratégie de course pour s'extraire du ventre mou.

"Ces courses sprint sont délicates", indique Russell au micro de Sky Sports. "Je ne sais pas comment c'était pour le reste [du peloton] mais de là où nous étions, c'était une procession. La course n'était pas assez longue pour que les pneus se dégradent que l'on ait quelques différences entre les pilotes et les voitures. Nous avons du pain sur la planche. Je pense que la voiture est plus rapide mais nous n'avons pas encore la vitesse en ligne droite pour avancer et ici [à Imola], il y a ces petites courbes dans les lignes droites qui limitent les opportunités de dépassement, donc ça a freiné notre progression."

"Je pense que la stratégie va être la clé [dimanche] et nous allons devoir faire les choses différemment de nos adversaires. Cela nous donnera une opportunité pour se battre et remonter au classement. Je suis sûr que nous allons comprendre un peu mieux [la situation] ce soir mais ça va être difficile."

Propos recueillis par Jonathan Noble