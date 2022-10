Wurz veut éviter "le Far West" avec les contrats junior

Charger le lecteur audio

Le feuilleton impliquant Oscar Piastri, Alpine et McLaren et ayant animé la pause estivale s'est conclu ce mois-ci avec l'intervention du conseil de reconnaissance des contrats de la FIA (CRB). Les deux équipes se targuaient de détenir un accord avec le pilote australien pour la saison 2023, néanmoins le CRB a tranché en faveur de McLaren.

L'affaire étant terminée, le paddock s'interroge désormais sur les conséquences. Pour Alexander Wurz, président du GPDA, l'association des pilotes de Grand Prix, un changement dans la manière de passer et faire valider des contrats est nécessaire. L'Autrichien a estimé que les contrats des membres d'académies de jeunes pilotes devraient être enregistrés auprès du CRB, au même titre que les contrats des pilotes titulaires et réservistes, pour éviter les disputes.

"Les équipes s'intéressent aux académies parce qu'elles se procurent du talent tôt", a expliqué Wurz à Motorsport.com. "[Avec l'affaire Piastri] nous avons l'exemple où, si la morale avait une importance dans tout ça, on penserait qu'il faudrait rester chez quelqu'un s'il s'occupait de votre éducation. De la même manière, si celui qui vous élève ne vous offre pas ensuite l'opportunité pour laquelle il vous a engagé, je pense que vous devriez être en mesure de partir."

"Les contrats des pilotes titulaires et de réserve de la F1 ne devraient donc pas être les seuls à être enregistrés auprès du CRB. Les équipes ou les entités qui achètent ou se procurent les services d'un talent dans le but évident d'en bénéficier pour la F1 devraient également enregistrer ces contrats afin de s'assurer que ce ne soit par le Far West."

Mais Wurz n'est pas uniquement préoccupé par le fait de protéger les équipes contre le débauchage de leurs pilotes par des structures rivales. L'ancien pilote de F1 souhaite également que les jeunes pilotes puissent mettre fin à des accords si leur carrière reste au point mort.

"Si une partie payante, par exemple une équipe de F1, [offre un contrat] avec l'intention de se réserver un talent pour la F1, elle ne devrait avoir aucune option sur lui en F1 si [le contrat] n'est pas enregistré. Si vous voulez que X, Y ou Z, qui est actuellement en karting, soit plus tard votre [pilote] en F1, vous devez enregistrer [le contrat auprès du CRB]."

"Cela implique donc un premier droit. Si vous ne respectez pas ce premier droit dans certaines conditions, précisées par le contrat, vous le perdez et une autre équipe peut s'offrir les services [de votre pilote], parce que vous ne pouvez pas le garder et qu'il est dans une impasse."

"Si vous avez un programme et que vous n'êtes pas en mesure d'offrir [à jeune pilote] un contrat pendant trois ou quatre ans, alors il serait trop brutal pour lui d'être simplement malchanceux en n'ayant pas de volant. Il devrait pouvoir s'en aller dans certaines circonstances et je pense qu'il devrait y avoir un mécanisme de contrôle. Le CRB serait mon choix privilégié."

Avec Adam Cooper