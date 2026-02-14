DS Penske espérait mieux

Sous une chaleur toujours aussi marquée en ce samedi de février sur les bords de la Mer Rouge, l'action a débuté par la troisième séance d'essais libres du week-end, d'une durée de 40 minutes. Dans des conditions relativement éprouvantes, les deux DS E-TENSE FE25 se sont maintenues au cœur du top 10, confirmant les bonnes dispositions entrevues la veille. Les données recueillies en configuration 300 kW, mode utilisé dans les groupes de qualifications, se sont révélées particulièrement encourageantes, Taylor Barnard signant même le deuxième temps absolu dans cette configuration.

Deux heures plus tard, toujours sous une température élevée, les deux pilotes DS Penske se sont retrouvés dans le même groupe de qualifications, cette fois en ouverture de séance. Un contexte différent de celui de la veille, la piste ayant moins évolué et le facteur "piste verte" étant atténué par le format court de dix minutes. Dans cet exercice délicat, Maximilian Günther a tiré son épingle du jeu.

Auteur du deuxième temps du groupe, il s'est qualifié pour les duels et a ensuite affronté le champion du monde en titre Oliver Rowland. Battu par le pilote Nissan, Günther a néanmoins validé une sixième place sur la grille. "Rowland a été plus rapide, mais c'était un bon tour. La voiture est rapide et j'ai un bon feeling", expliquait le pilote Allemand. De son côté, Taylor Barnard a dû se contenter de la 17ème position sur la grille, avec la perspective d'une remontée.

Une course sans Pitboost, mais riche en calculs

Maximilian Günther (DS Penske) Photo de: Joao Filipe / DPPI

La physionomie de la course a sensiblement différé de celle de la veille. Privée de Pitboost, cette seconde manche reposait uniquement sur la gestion de l'énergie et l'exploitation optimale de l'Attack Mode. La distance a d'ailleurs été réduite d'un tour par la direction de course, annonçant un rythme soutenu. Après un départ sans incident, Max Günther a opté pour une approche prudente, restant volontairement au cœur du peloton afin de préserver son capital énergétique. Taylor Barnard, quant à lui, affinait sa stratégie au fil des faits de course, en lien permanent avec son ingénieur de piste.

En tête, les changements de leader se sont multipliés, tandis que le peloton adoptait une attitude plus mesurée. Les premiers Attack Modes ont été déclenchés aux alentours du 10ème tour, mais les deux pilotes DS Penske ont choisi d'activer le leur simultanément, entamant une remontée coordonnée dans la seconde partie de la course. Malgré le surplus de puissance et la transmission intégrale temporaire, le trafic a limité les gains immédiats. Barnard est toutefois parvenu à intégrer le top 10, tandis que Günther restait pour le moment aux portes des points.

Avec huit tours encore à parcourir, les deux pilotes ont attendu l'extrême limite pour activer leur second Attack Mode, maximisant ainsi leurs performances en fin de course. Une stratégie payante pour Barnard, auteur d'une belle remontée depuis la 17ème place jusqu'à la 10ème, synonyme d'un point bien mérité. Max Günther a échoué de peu, franchissant la ligne en 11ème position, juste derrière son coéquipier.

La prochaine manche du championnat du monde de Formula E se disputera le 21 mars sur le circuit de Jarama, près de Madrid (Espagne).