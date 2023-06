Jakarta, la 100e course de Formule E de DS Automobiles

L’histoire commence à Londres le 27 juin 2015, à l’occasion des deux premières courses britanniques de Formule E. Yves Bonnefont, premier directeur général de DS Automobiles (la marque est née en 2014), annonce au côté de Richard Branson la création de l’écurie DS Virgin Racing. DS Automobiles est le premier constructeur premium à s’engager dans cette discipline encore naissante.

Quelques mois auparavant Xavier Mestelan Pinon, alors directeur technique chez Citroën en WRC, avait été repéré dans les paddocks à Buenos Aires (Argentine). C’est à lui qu’est confiée la direction de DS Performance, la branche compétition de DS Automobiles.

Buenos Aires, c’est là aussi où le constructeur français remporte sa première victoire, dès le quatrième E-Prix de la saison, avec le concours du pilote britannique Sam Bird. Depuis, DS Automobiles a enregistré 15 autres succès et 47 podiums. Des résultats qui lui ont permis de décrocher deux doubles titres (en 2019 avec Jean-Éric Vergne à New York, et en 2020 avec Antonio Félix Da Costa à Berlin), et qui font de lui le constructeur le plus récompensé de la Formula E.

Sous l’impulsion de Béatrice Foucher, directrice générale de la marque depuis janvier 2020, le constructeur français est aujourd’hui engagé dans la série au moins jusqu’en 2026.

Le 100r E-Prix modestement fêté

À Jakarta, si les résultats de samedi ont été satisfaisants pour DS Penske − Stoffel Vandoorne quatrième et Jean-Éric Vergne cinquième −, le bilan du dimanche, Jour J de leur 100e course, est un peu moins positif.

Le casque spécial de Jean-Éric-Vergne pour la 100e course de DS Automobiles en Formule E

Durant la majeure partie des débats, Stoffel Vandoorne a pourtant lutté pour une place sur le podium. Mais une coupure de communication radio et un contact avec un adversaire (causant un problème de suspensions) l'ont fait reculer à la neuvième place. Jean-Éric Vergne, contraint de passer par la voie des stands pour changer son aileron avant en raison d’un incident de course, a dû quant à lui se contenter de la 16e position.

"C’est vrai que notre 100e course ne s’est pas déroulée comme nous l'avions rêvée", indique Eugenio Franzetti, directeur de DS Performance. "On peut même dire que ce fut une manche difficile et que le résultat ne reflète pas la performance de nos voitures. Notre attention est maintenant tournée vers la prochaine course."

La prochaine manche du championnat du monde de Formule E se déroulera pour la première fois à Portland (États-Unis), le 24 juin prochain. Statistiquement, DS Penske est cette saison l’équipe qui a marqué le plus de points sur les tracés qui n’avaient jamais été empruntés, avec 75 points récoltés entre Hyderabad (Inde), Le Cap (Afrique du Sud) et São Paulo (Brésil). La 101e course sera-t-elle l’occasion de continuer l’histoire avec un podium ou une victoire ?