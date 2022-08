Espargaró moins gêné par la douleur : "Je pense que ça ira"

Charger le lecteur audio

Aleix Espargaró ne devrait plus subir les effets de la lourde chute de Silverstone au Grand Prix d'Autriche ce week-end. Souffrant des deux chevilles après sa spectaculaire cabriole en EL4, le Catalan n'a pas pu faire mieux qu'une neuvième place en course et une fracture du talon a été détectée au lendemain de l'épreuve, ce qui l'a contraint à porter un plâtre pendant quelques jours. La douleur n'a pas disparu mais Espargaró ne s'attend pas à être gêné sur le Red Bull Ring.

"Je me sens bien", a rassuré le pilote Aprilia en conférence de presse ce jeudi. "J'ai pas mal récupéré ces dix derniers jours. Ça me fait encore un peu mal quand je marche mais heureusement, je n'ai pas besoin de marcher, j'ai besoin de piloter une moto donc je pense que ça ira ! C'était dommage à Silverstone et à Assen, parce que je me sentais suffisamment bon pour jouer la victoire et que je n'ai pas fini sur le podium. Je suis impatient de reprendre la piste demain pour me battre à l'avant."

Le Red Bull Ring ne semble pas le terrain de jeu idéal pour aider Espargaró à retrouver le premier plan puisqu'il a souvent été à la peine sur ce circuit au guidon de l'Aprilia, avec une dixième place comme meilleur résultat. Il estime néanmoins qu'il pourra compter sur une moto bien plus adaptée aux longues lignes droites du tracé autrichien cette année.

"La RS-GP 2022 a pas mal progressé, surtout sur l'aérodynamique et aussi au niveau des performances du moteur, on a plus de tours par minute. Cette piste est la plus exigeante pour les moteurs et le 2022 est clairement meilleur. Concernant le wheelie, avec les ailerons, la moto de cette année est beaucoup plus efficace donc je suis sûr que ça sera une bonne piste pour nous."

Espargaró pourrait néanmoins être freiné par la pluie, déjà très présente ce jeudi et attendue pour chacun des trois jours du week-end, même si le risque d'averses est plus faible pour les qualifications. Concédant ne "pas aimer" rouler sur une piste humide, il estime devoir progresser dans ces conditions

"Il faut faire avec. On a déjà eu ça une fois [au Grand Prix d'Indonésie en début de saison] et en général, on a ça dans deux courses au cours de la saison. On va aussi aller au Japon, où il pleut habituellement. La moto n'est pas mauvaise sous la pluie. Le niveau de l'Aprilia sous la pluie est supérieur à mes compétences donc je dois faire plus de progrès sous la pluie."

À noter qu'Aprilia engagera une troisième moto en wild-card pour Lorenzo Savadori ce week-end. Le pilote d'essais de la marque profitera de cette course, sa cinquième cette saison, pour tester de nombreuses évolutions.