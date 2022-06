Álex Márquez : "Vous n'avez pas vu le quart" de ce que Marc a traversé

Charger le lecteur audio

Le Grand Prix d'Italie était peut-être le dernier de l'année pour Marc Márquez. Trop limité dans ses mouvements, il sera opéré du bras droit cette semaine, cette quatrième intervention ayant été jugée nécessaire près de deux ans après sa fracture de l'humérus. L'Espagnol a tenu secret cette possibilité aussi longtemps que possible mais parmi les pilotes de la grille, l'un d'entre eux était naturellement dans la confidence, son frère Álex Márquez.

"Je ne suis pas sous le choc parce que je le savais déjà [rires]", a confié le pilote LCR au cours du week-end. "Je savais aussi que ça aurait l'effet du bombe parce que comme Marc l'a dit, ils ont regardé ça, ils ont essayé [de planifier une opération] par le passé, mais les médecins ne voyaient pas clairement [la situation]. Il a essayé de piloter, en connaissant ses limitations."

Et c'est justement cet aspect qui surprend le plus Álex Márquez. Malgré un flagrant manque de mobilité, Marc Márquez n'a jamais renoncé et a même remporté trois courses la saison passée. "Je suis impressionné par ce qu'il a fait jusque-là, je lui tire mon chapeau", a précisé le cadet de la fratrie. "Il a essayé, il s'est entêté, il est tombé 1000 fois et il a continué. J'espère qu'il ne sera pas aussi pénible à la maison qu'avec son épaule ! [Il plaisante, ndlr] Et que la douleur disparaitra, pour qu'il puisse retrouver une vie plus normale."

Les frères Márquez à la lutte à Portimão

Si Álex Márquez parle d'une vie plus normale, c'est parce que les problèmes de son frère ne se limitent pas au pilotage de la Honda sur les circuits : "Le plus important est qu'il retrouve sa vie d'avant, sa vie quotidienne, pas seulement sur la moto, qu'il n'ait pas à vivre avec la douleur dans sa 'vie civile'."

"C'est impossible [à comprendre de l'extérieur], vous n'avez pas vu le quart de ce qu'il a traversé", a-t-il ajouté, soulignant "l'attitude et la façon de gérer les choses" de son frère : "De l'extérieur, les gens donnent leur avis et disent ce qu'ils veulent, mais si vous n'êtes pas à l'intérieur, vous ne connaissez pas la vérité. Beaucoup de choses ont été dites mais, de l'intérieur, je peux vous garantir que vous n'en avez pas vu le quart."

Et si l'opération sera un moment délicat qui va priver Marc Márquez de la compétition, Álex Márquez tient à rappeler qu'elle est avant tout vue comme une chance, offrant la perspective d'une porte de sortie : "À ce stade je n'ai pas à l'encourager parce que comme il l'a dit, cette opération est une bonne nouvelle. [Vendredi, quand la décision a été prise], on était seuls dans le motorhome et on était heureux, on riait et on plaisantait sur le fait d'utiliser une scie, de se tromper de bras... Au final c'est une bonne nouvelle."

"Marc a beaucoup souffert jusque-là, si une opération peut faire disparaître ses douleurs, en tant que frère c'est une bonne nouvelle", a-t-il ajouté. "Je ne veux plus le voir prendre des anti-inflammatoires et souffrir. Personnellement, c'est une très bonne nouvelle et je suis certain que c'est très positif pour toute la famille."

Avec Germán Garcia Casanova