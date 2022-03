Bastianini : "Les progrès viennent de la moto, moi je suis le même"

Charger le lecteur audio

Pour la première fois depuis qu'il a rejoint la catégorie MotoGP, Enea Bastianini s'est qualifié en première ligne, samedi à Doha. Lui qui a tant brillé l'an dernier au guidon d'une Ducati datant de 2019, le voici à présent plus à l'aise que jamais avec le modèle 2021, sans complexe aucun face aux autres pilotes du groupe qui tentent actuellement de régler et d'exploiter au maximum la nouvelle GP22.

Passé tout près du top 10 vendredi, Bastianini a fait mentir ceux qui estimaient les améliorations impossibles en EL3 puisqu'il y a trouvé plus de deux dixièmes de gain pour se propulser en tête. En soirée, il n'a pas tremblé lorsqu'est venue l'heure d'en découdre pour la pole position et est allé chercher un solide deuxième temps qui fait de lui un candidat plus sérieux encore en vue de la course.

"Je suis très content de cette deuxième place", se félicite le pilote Gresini Racing. "J'ai beaucoup travaillé pendant les essais hivernaux pour arriver ici en étant préparé. L'année dernière, avec la moto de 2019, c'était très difficile pour moi de faire un bon time attack, mais avec cette moto c'est plus facile. La puissance est plus fluide et j'arrive à très bien pousser avec le pneu soft."

"Pour moi, les gros progrès viennent de la moto", précise-t-il auprès du site officiel, "car elle est plus facile à piloter et l'accélération est plus douce. Je suis plus confiant pour mettre les gaz que je ne l'étais avec la moto de 2019, sur laquelle l'arrière pompait beaucoup, surtout avec le pneu tendre pendant les qualifs. Moi, je suis toujours le même, juste plus concentré et avec plus d'expérience."

Fort de deux premiers podiums obtenus l'an dernier, Enea Bastianini entamait la nouvelle saison avec pour objectif principal d'améliorer ses qualifications afin de moins se compliquer la vie et de pouvoir prétendre à de meilleurs résultats en course. La première case est cochée et il se tourne à présent vers une nouvelle expérience, celle de prendre le départ avec une piste dégagée devant lui, seulement devancé par Jorge Martín sur la grille.

"Pour moi ce sera une course différente de la normale, car je suis tout le temps parti derrière en devant rattraper des places pendant la course, mais cette fois ça ne sera pas le cas. Ce sera une course difficile pour moi, mais il va falloir que j'économise mes pneus pour les cinq ou six derniers tours. Les pilotes Suzuki sont très rapides, y compris en pneus usés. Je vais essayer de monter sur le podium mais je ne sais pas si on peut y arriver", admet-il.

Se contenterait-il du podium comme objectif ? "Je ne sais pas si on peut gagner. Tout est possible ! Je vais essayer de gagner, mais on est très proches et je pense que Marc [Márquez] et Jorge [Martín] aussi veulent gagner. Mais je veux gagner, oui !" assure-t-il. "Sur cette piste, il y a toujours beaucoup de pilotes qui sont compétitifs. Les Suzuki ont une très bonne vitesse de passage, tandis que les Ducati peuvent freiner très tard. Ça va aussi dépendre des conditions de la piste, car on a vu que pour le moment ça change beaucoup entre le matin et l'après-midi et ça peut aussi être décisif."

"Il faut qu'on comprenne le potentiel des autres motos. Je me souviens que l'année dernière il y avait un très gros groupe, mais je pense qu'il sera plus réduit cette année, surtout pendant les cinq ou six derniers tours qui seront déterminants pour certains pilotes. Le plus important est toujours d'économiser un peu les pneus et on verra quelle moto est la meilleure dans la dernière partie de la course", ajoute le pilote italien.

"C'est parfois plus facile pour moi d'économiser pneus pour la fin de la course, mais il s'agira de ma première course avec la moto de 2021 et je ne sais pas comment ça se passera pour moi. Le plus important, c'est d'être concentré et de comprendre ce qui se passe. Ce n'est que la première course et je dois comprendre comment gérer une course en partant de la première ligne."