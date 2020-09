Dovizioso : la couverture chauffante en cause dans son souci de pneu

On en sait désormais un peu plus sur le souci qui a touché Andrea Dovizioso lors du Grand Prix de Styrie. Convaincu d'avoir pris le premier départ de la course avec un pneu arrière souffrant d'une anomalie, le pilote italien a en réalité subi les conséquences d'un couac dans la préparation du pneu en question.

Initialement, Michelin s'était défendu des critiques du pilote Ducati en arguant que la pression du pneu choisie par son équipe technique ne correspondait pas aux recommandations et que le team italien avait donc fait le choix d'une pression basse par erreur ou volonté stratégique. Après des analyses plus approfondies, il s'avère en réalité que c'est un dysfonctionnement de la couverture chauffante qui a causé ce souci.

Une semaine après avoir gagné sur place, Dovizioso a subi de mauvaises sensations dès le départ de la course, au point qu'il n'était que huitième au moment où le drapeau rouge a mis fin à son calvaire. Il a alors pu changer de pneu et sa situation s'est arrangée pour la seconde partie de la course, dés lors équipé de deux pneus tendres et neufs.

Les données dont dispose Michelin ont mis en évidence que le pneu arrière du pilote Ducati était dégonflée de 0,1 bar, mais que cela était dû au dysfonctionnement de la couverture chauffante qui aurait dû assurer que la gomme soit portée à 90° avant le départ.

"J'ai regardé les données de Dovizioso, et il est clair que son pneu arrière, celui dont il dit qu'il n'a pas fonctionné, avait une pression trop basse avant le départ. Il s'agissait d'un problème causé par le dysfonctionnement de la couverture chauffante. C'était un problème technique et non un choix stratégique extrême de la part de Ducati", explique Piero Taramasso à Motorsport.com.

Le responsable deux roues de Michelin Motorsport explique que le pneu medium choisi par Dovizioso avait besoin d'au moins 35°C au sol pour fonctionner de manière optimale, alors qu'il n'y en avait que 33°C au moment du départ de la course MotoGP. L'apport de la couverture chauffante était donc essentiel. "Sans l'apport de la couverture chauffante, le pneu arrière de Dovizioso n'aurait jamais eu la pression minimale afin d'engendrer la température nécessaire et le bon fonctionnement de la gomme. Le pneu n'avait donc pas le grip qu'il aurait pu avoir et il s'est usé de façon plus importante. Andrea a quand même pu tourner en 1'24"4, un temps similaire à celui de Pol Espargaró, malgré ces problèmes."

"Les équipes ont tendance à partir avec la pression la plus basse possible, avec la conviction d'avoir une empreinte au sol plus grande et donc plus de grip", souligne le responsable italien. "Nous conseillons les valeurs minimales, mais certains, après avoir mené des évaluations attentives, essayent d'aller en-dessous."

Le fait est cependant que la structure du pneu Michelin est plutôt dure, si bien que des contre-coups négatifs peuvent être engendrés si le pneu n'est pas amené à sa température minimale de fonctionnement. "C'est la difficulté de cette année", concède Piero Taramasso. "Certaines équipes l'ont compris et d'autres pas encore. Mieux vaut être à 0,05 bar au-dessus et faire travailler le pneu dans la bonne fenêtre d'utilisation plutôt que courir le risque de ne pas y entrer."