Ducati promet tout son soutien à Jorge Martín pour qu'il soit champion

Une fois le départ de Jack Miller pour KTM acté, un long suspense a entouré l'an dernier l'identité de son futur remplaçant dans l'équipe officielle Ducati. Le poste se jouait entre Jorge Martín, pilote Pramac et sur le papier favori pour une promotion qui semblait logique, et Enea Bastianini, qui évoluait dans le team Gresini sur une machine moins évoluée. Cette différence de spec entre les deux pilotes a finalement pu jouer en faveur de l'Italien, Martín se trouvant aux prises avec une GP22 aux réglages moins affinés, mais ce sont surtout les performances qui ont fait pencher la balance avec quatre victoires pour Bastianini dont trois dès le premier tiers du championnat.

Le choix de la direction de Ducati s'est finalement porté sur Bastianini, dont la promotion a été confirmée avant le Grand Prix de Saint-Marin, tandis que Martín restait chez Pramac et ravalait sa frustration. Quelques semaines plus tard, la hiérarchie finale de cette saison validait cette décision puisque le #23 a réussi à se hisser in extremis à la troisième place du championnat alors que l'Espagnol s'est classé neuvième, sans aucune victoire.

Jorge Martín s'apprête donc à se lancer dans une nouvelle saison avec en poche un contrat de deux ans le liant toujours à Ducati, mais aussi une possibilité pour lui de rompre cet accord unilatéralement à la fin de cette année. Pour éviter que cela se produise, le management de Ducati entend le mettre dans le meilleur environnement possible, potentiellement même en faisant en sorte qu'il entre dans l'Histoire comme étant le premier depuis Valentino Rossi, en 2001, à remporter le championnat avec une équipe privée. Comme ce fut le cas du Docteur à l'époque, le Madrilène pilotera en effet une moto identique à celle du duo d'usine de la marque, et ce en recevant exactement le même traitement. C'est en tout cas ce qu'en dit le constructeur.

"Je pense que Jorge sera l'un des pilotes qui vont se battre pour ce titre. L'année dernière, il a couru sur une moto qui a nécessité plus de développement que ce que nous avions espéré. En outre, l'introduction des courses sprint va être bénéfique pour son caractère explosif", observe Paolo Ciabatti dans une interview accordée à Motorsport.com.

Le directeur sportif de Ducati Corse ne montre pas la moindre hésitation lorsque nous lui demandons quelles peuvent être les chances réalistes de Jorge Martín de remporter le championnat : "Martín recevra tout le soutien dont il a besoin de la part de Ducati pour être Champion du monde avec Pramac. Si Ducati voulait éviter que cela se produise, on ne lui donnerait pas le même matériel que les pilotes de l'équipe officielle, avec exactement le même support technique."

Et Paolo Ciabatti va encore un peu plus loin en évoquant entre les lignes l'absence de consignes de la part de Ducati : "Jorge a les mêmes possibilités que, par exemple, Enea. Ça, je peux le confirmer à 100%. L'année dernière, alors que Pecco jouait le titre, nous ne sommes jamais intervenus, et je pense que cela a été très clair."

