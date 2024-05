EL1 - Maverick Viñales lance le week-end devant Fabio Quartararo

Après une journée de jeudi perturbée par la pluie, le soleil a fait son apparition pour cette première séance d'essais du week-end sur le circuit du Mugello. De très rares portions de l'asphalte restaient humides, mais sa température était mesurée à près de 30°C au moment où les pilotes ont pris la piste.

Álex Rins s'est vite emparé de la première place... avant de chuter au premier virage. L'Espagnol boitait lorsqu'il s'est relevé, mais il s'agissait des conséquences de son gros accident sur ce circuit il y a un an, qu'il subit encore. Marc Márquez a pris l'avantage et conclu le premier relais devant son compatriote, Pecco Bagnaia, Álex Márquez, Pedro Acosta et Raúl Fernández. Fabio Quartararo était septième, devant Jorge Martín. Johann Zarco était un lointain 21e.

Rins n'a pas été le seul à être piégé à San Donato, où le dégagement a été agrandi cette année. Aleix Espargaró, Pedro Acosta et Joan Mir sont passés dans les graviers, en évitant la chute.

Acosta est remonté à la deuxième place avant de prendre la tête dans les dix dernières minutes, aidé par un pneu medium neuf à l'arrière. Les pilotes Pramac ont également chaussé une gomme neuve à l'arrière, et même une tendre. Franco Morbidelli a pris la quatrième place, devant Martín, mais c'est finalement Maverick Viñales qui s'est emparé de la première place, avec un medium neuf à l'arrière. Morbidelli s'est rapproché à 0"288.

Acosta, qui avait fait plusieurs erreurs dans l'enchaînement des virages 4 et 5, a fini par tomber au virage 10. Cela n'a pas empêché Quartararo de remonter au deuxième rang, avec un pneu medium à l'arrière.

Viñales a conservé la première place devant le Français, Morbidelli, Acosta et Martín, qui a terminé la séance avec exactement le même chrono que Marc Márquez. Aleix Espargaró a signé le septième temps devant Pecco Bagnaia, qui ne roulait plus en toute fin de séance, et Álex Rins, resté dans le top 10 avec le chrono réalisé en début de séance. Álex Márquez a pris la dixième place.

Pour sa première apparition de l'année en wild-card, Pol Espargaro a pris la 15e place avec la KTM. Enea Bastianini s'est contenté d'un modeste 18e temps tandis que Johann Zarco a conclu la séance à la 23e position. Le pilote LCR n'a devancé que Lorenzo Savadori, également engagé en wild-card ce week-end.

Les pilotes seront de retour en piste à 15h00 pour les Essais, séance déterminante pour la suite du week-end puisque les dix premiers seront assurés de disputer la Q2 et qu'il ne restera que deux places à prendre samedi matin.

