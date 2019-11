EL2 - Quartararo maîtrise, Rossi tombe une 2e fois

La fraîcheur automnale est toujours de mise à Valence, avec un thermomètre qui n'a affiché que 15°C dans l'air et 17°C au sol durant la deuxième séance d'essais libres de la catégorie MotoGP. Pas évident dans ces conditions de chasser le chrono et d'éviter la chute, mais les 23 pilotes participant à ce dernier Grand Prix de la saison ont tenté malgré tout de poursuivre leur préparation de la course.

Premier pilote à atteindre ce week-end, Marc Márquez a longtemps dominé le classement de ces EL2 avec un chrono de 1'30"974. Dès son premier run, Maverick Viñales s'est lui aussi montré plus rapide que ne l'a été ce matin Fabio Quartararo, auteur d'un temps de 1'31"355 qui l'a maintenu au deuxième rang durant une grande partie de la séance.

L'après-midi a été plus mouvementée pour son coéquipier. Dès le début de la séance, et alors qu'il venait d'améliorer son temps de la matinée, Valentino Rossi est tombé, enregistrant donc sa deuxième chute du jour. Comme ce matin, le pilote Yamaha a été piégé dans un virage à droite, cette fois le 10, dans lequel sa roue avant s'est dérobée. La moto et le pilote se sont fait passablement malmener par le bac à gravier, et si le carénage de la M1 en a été sérieusement abimé, le pilote s'est relevé sans mal.

Autre incident, cette fois pour Andrea Dovizioso qui a dû avorter une tentative lorsque du liquide s'est soudainement échappé de sa Ducati. Tous deux ont toutefois pu reprendre la piste après leurs mésaventures respectives.

Dans la fraîcheur qui règne à Valence, les chronos ont eu bien du mal à tomber. Il a fallu attendre l'ouverture du time attack dans les dernières minutes pour voir le classement évoluer, avec d'abord un Joan Mir chaussé d'un pneu arrière soft et neuf qui s'est propulsé à la deuxième place (1'31"280). Il a bientôt rétrogradé d'un cran avec l'amélioration de Jack Miller, qui s'est placé à son tour dans le sillage de Márquez. Dans la foulée, Franco Morbidelli prenait la quatrième place provisoire, puis se hissait à son tour au deuxième rang. Dans le tour suivant, Miller l'en a à nouveau délogé, cette fois définitivement.

Au même moment, Cal Crutchlow, Aleix Espargaró, Jorge Lorenzo ou encore Johann Zarco amélioraient eux aussi leur temps dans la partie centrale du classement. Au sommet, la première attaque réussie est venue de Maverick Viñales, qui a pris les commandes en 1'30"883, avant que Fabio Quartararo ne se place à son tour devant Márquez en 1'30"968. Le Français a poursuivi son effort pour reprendre les rênes en 1'30"735 et stopper là la chasse au meilleur temps.

Il devance au classement final de ces EL2 Viñales de 0"148, tandis que Márquez, grâce à son temps du début de séance, se trouve 0"091 plus bas. Viennent ensuite Miller et Morbidelli, puis les Suzuki de Rins et de Mir. Aleix Espargaró a réussi à se maintenir dans le top 10, et Dovizioso y a fait son retour en fin de séance. La dixième place revient enfin à Zarco, alors que Crutchlow et Petrucci notamment devront compter sur les EL3 pour tenter d'accéder directement à la Q2 samedi.

Ce sera le cas également de Valentino Rossi, qui se classe 14e de cette journée après ses deux chutes. Quant à Jorge Lorenzo, au cœur de toutes les attentions après avoir annoncé hier qu'il s'agissait de son dernier Grand Prix, il occupe pour le moment la 16e position.

GP de Valence - Essais Libres 2