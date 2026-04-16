Comment évolueront les concessions avec le changement de règlement en 2027 ?

Le système de concessions, instauré en MotoGP en 2014, consiste en une série de libertés accordées aux constructeurs sur la base de leurs résultats, afin d'aider à progresser ceux qui peinent plus que d'autres. Son succès a été majeur, ayant permis notamment à Ducati de rattraper les constructeurs japonais lors des premières années de son application.

Il y a deux ans, ce système a évolué afin de permettre l'inverse, à savoir aider les marques japonaises, Honda et Yamaha, à rattraper le terrain qu'elles avaient perdu sur les constructeurs européens, Ducati en tête. Pour cela, une nouvelle méthode de calcul a été mise en place, permettant de classer les marques en quatre groupes sur la base des points obtenus au championnat constructeurs par rapport au total possible.

Mais avec l'arrivée prochaine d'un nouveau règlement technique en MotoGP, qui va profondément changer la donne en 2027, la question de l'avenir de ce système de concessions se pose.

Sera-t-il maintenu ? Oui, mais avec quelques modifications.

Tout d'abord, tout le monde repartira d'un pied d'égalité. Ainsi, avec le nouveau règlement technique, tous les constructeurs débuteront la saison 2027 dans le même groupe de concessions, le B. Actuellement, il s'agit d'un groupe dans lequel personne ne figure : Ducati est dans le groupe A, Aprilia, KTM et Honda dans le C et Yamaha dans le D.

Cette classification continuera à être établie sur la base de deux points annuels. Un premier calcul sera donc fait à la moitié de la saison 2027, sur la base des résultats des premiers Grands Prix disputés sous ce nouveau règlement, mais sans tenir compte de la seconde moitié de la saison 2026. C'est là qu'en fonction du pourcentage de points constructeurs obtenus, chaque marque sera réaffectée à un groupe correspondant à son niveau réel. Le second point sera fait à la fin du championnat 2027.

Les pilotes essayeurs vont jouer un rôle essentiel dans le développement des MotoGP 2027. Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Le règlement prévoit également que tout constructeur n'ayant pas participé à la saison 2026 débute le championnat 2027 dans le groupe D, avant une possible réaffectation à mi-saison. Cela aurait pu ouvrir la porte à l'arrivée de nouveaux constructeurs, séduits par ce nouveau règlement, toutefois aucun n'a choisi de saisir cette opportunité et ne seront donc concernées que les cinq marques qui négocient actuellement avec le MotoGP pour rester engagées.

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Remise à zéro des compteurs à Valence

Normalement, le règlement indique que le calcul permettant de classer les constructeurs dans l'un ou l'autre des groupes de concessions se fait dans deux fenêtres : du premier au dernier GP d'une saison pour établir le classement de la saison suivante ; puis du premier GP suivant la trêve estivale jusqu'au dernier la précédant l'année suivante pour revoir le classement à mi-saison.

La nature exceptionnelle du changement réglementaire à venir en 2027 fait que ces points de contrôle changent. La seconde moitié du championnat 2026 ne comptera plus : tout le monde repartira à zéro après le dernier Grand Prix de cette année, à Valence, pour entamer la prochaine saison dans le groupe B.

Les premiers essais de l'intersaison se tiendront dans la foulée à Valence, à une date encore à préciser entre le lundi 30 novembre et le mardi 1er décembre, et tout le monde répondra alors aux critères du groupe B.

Selon la clémence traditionnellement observée pour ce test, il permettra aux équipes d'aligner les pilotes qu'elles auront engagés pour la saison prochaine, bien que les contrats débutent au 1er janvier. Les pilotes changeant de constructeurs ne seront en revanche pas autorisés à afficher leurs nouvelles couleurs, à porter les logos de nouveaux sponsors ni à faire de déclarations au sujet de leur nouvelle moto.

En revanche, aucun constructeur ne pourra organiser d'essais sur le reste de l'année 2026 avec des pilotes autres que les pilotes essayeurs, comme avaient pu le faire Yamaha en novembre dernier en profitant à l'époque des concessions du groupe D. Les titulaires pourront prendre part à deux tests pendant l'année, à Brno et au Red Bull Ring, pour découvrir les motos 2027... à condition qu'ils ne changent pas d'équipe en fin d'année.

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Les groupes de concessions en MotoGP

Groupe % de points* Concessions Constructeur A + de 85% 170 pneus pour les tests

Tests avec les pilotes d'essais uniquement

Trois circuits autorisés pour les tests

Aucune wild-card possible

Huit moteurs par pilote et par saison (gelés)

Une seule évolution aérodynamique dans la saison Ducati B De 60 à 85% 190 pneus pour les tests

Tests avec les pilotes d'essais uniquement

Trois circuits autorisés pour les tests

Trois wild-cards dans la saison

Huit moteurs par pilote et par saison (gelés)

Une seule évolution aérodynamique dans la saison - C De 35 à 60% 220 pneus pour les tests

Tests avec les pilotes d'essais uniquement

Trois circuits autorisés pour les tests

Six wild-cards dans la saison

Huit moteurs par pilote et par saison (gelés)

Une seule évolution aérodynamique dans la saison Aprilia, KTM et Honda D Moins de 35% 260 pneus pour les tests

Tests avec les pilotes de course et d'essais

Tests possibles sur tous les circuits accueillant des Grands Prix

Six wild-cards dans la saison

Dix moteurs par pilote et par saison (développement libre)

Deux évolutions aérodynamiques dans la saison Yamaha

* Pourcentage de points marqués au championnat constructeurs par rapport au maximum possible. Le championnat constructeurs prend en compte uniquement le meilleur résultat de chaque marque dans les sprints et dans les courses principales des Grands Prix.

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